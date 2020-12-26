Türk Fındığının Değerini İtalyanlar Kadar Bilmiyoruz!





Belgeselci ve araştırmacı gazeteci olarak Türk fındığıyla ilgili bir çok araştırma yazısı, haber ve Belgesel TV programı hazırlayarak medya kuruluşlarımızda yayınladık. Son olarak bu ay Fındığın Başkenti Giresun’dan başta Giresun valimiz olmak üzere fındıkla ilgili Kurum ve kuruluş yetkilileriyle görüşüp yazılar yazdım. Yazdığım yazıların daha mürekkebi kurumadan ünlü İtalyan firması Ferrero’nun sahibi Türk fındığıyla ilgili Hürriyet gazetesinde yer alan haber ve açıklamalarını okuyunca içim bir kez daha cız etti ve bu yazıları yazmaya karar verdim. Biz fındığımızın değerini İtalyanlar kadar bilemiyoruz. Bugün bu köşeye hiçbir yorum katmadan İtalyan firması Ferrero’nun Türk fındığıyla ilgili yaptığı açıklamalar ve Hürriyet gazetesinde yer alan haberini sizlerle paylaşıyorum.



AVUCUNUZDAKİ MADENİN FARKINDA DEĞİLSİNİZ

FERRERO dünyanın en büyük 3’üncü çikolata üreticisi. 70 yıl önce İtalya’nın Alba kentinde küçük bir pastaneden doğmuş, çikolata ve şekerleme sektöründe dünya devi olmuş bir başarı öyküsü. 10 milyar Euro’yu aşan cirosu, 41 bin çalışanı ve 22 tesisiyle neredeyse dünyanın her yerinde ürünlerini satıyor. Dünyadaki fındığın yüzde 70’ini üreten Türkiye’den büyük alım yapan, Türkiye’de 7 tesisi olan şirket, dünyada en çok sattığı Ferrero Roche ve Nutella ürünlerinde de Türk fındığı kullanıyor.



GİRESUN’UN KARDEŞİ

Ferrero’nun İtalya’nın Alba kentinde olan en büyük üretim tesisine Ferrero ve Alba Belediyesi’nin davetiyle gittik. Alba, Türkiye’nin fındık üssü Giresun ile de geçtiğimiz yıl kardeş şehir oldu. Bu vesileyle Alba’da kurulan fındık bahçelerini ziyaret ettik ve Türk fındığının Avrupa ve dünyadaki yolculuğunu dinledik. 2014 yılında Türkiye’de de fındık konusunda uzmanlığıyla bilinen Oltan Gıda’yı da alarak Ferrero Fındık yapan şirketin İnovasyon ve Statejik İş Birimleri Başkanı Aldo Uva, şöyle konuştu: “Türkiye bir madenin üzerinde oturuyor ama bunun farkında değil. 2030’larda çok daha fazla fındığa ihtiyacımız olacak. Çünkü raflarda şekerleme ve karamelli ürünlerin yerini fındık alacak. Biz şirket olarak önümüzdeki yılları planlıyoruz. Türkiye’de ağaçlar yaşlı, yaşlanıyor. Her yıl Türkiye’de yüzde 10-15 verim düşüyor. Türkiye mutlaka önlem almalı. Türkiye’de bir hektardan 800 kilo, Şili’den ise 3.200 kilo verim alınıyor. İyi verim almak için çiftçilerin en az 140 gün fındık bahçelerinde kalması gerekiyor. Türk çiftçisinin bahçede kalış süresi ise 40 gün. Türkiye’de verimi artırmak için çiftçilerin eğitimi şart. Gübreleme ve budama iyi bilinmiyor, yeni teknolojiler de kullanılmıyor.” Uva, Türkiye’de bulamadıkları kaliteli fındık için Arjantin ve Şili’de de yatırımlar yaptıklarını söyledi.



YÜZDE 30 VERİM ARTTI

Ferrero Türkiye’de verimi artırmak içinde çiftçilerle “Değerli Tarım Projesi” yürütüyor. Karadeniz’de bahçelerde örnek çalışmalar yapılıyor ve fındık bahçeleri ikiye bölünerek iyi bakım yapılan bahçeden alınan verimin yüksekliği anlatılıyor. Verilen eğitimler ve gübrelemeyle Türkiye’de de yüzde 30 verim artışının yakalandığını söyleyen Uva, bu projelerin güçlenmesi için çiftçilerin kooperatifleşmesini de önerdi. Uva, iklim değişiklikleri ve yıllık hava durumundaki değişikliklerden de fındık üretiminin etkilendiğini, fındık üretimini etkileyen faktörlerden birinin de fındık biti olduğunu şu sözlerle anlattı: “Bazı ülkelerde fındık biti olarak bilinen fındıktaki zararlılar nedeniyle yüzde 40 verim düştü. Gürcistan’ta fındık biti var. Asya’dan gelen böcekler bahçeleri bitirdi. Afrika’da yaşanan kahve krizi gibi Türkiye’de gerekli önlemleri almazsa elindeki madeni kaybedebilir.”



10 YILDA 4.5 KAT BÜYÜME

FERRERO Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu da “Ferrero Roche ve Nutella’da Türk fındığı kullanıyoruz. Türkiye’de 7 üretim tesisimiz bulunuyor. Manisa’daki fabrikamızdan 100 ülkeye ihracat yapıyoruz” dedi. Son 10 yılda Türkiye’de iş hacmini 4.5 kat büyüttüklerini belirten Gümüşlüoğlu, “Çalışan sayımız 24 iken 1650’ye ulaştı. Bu yıl Türkiye’de 750 bin ton üretim gerçekleştirildi geçen yıl ile arasında 100 bin tonun üzerinde fark var. Gelecek yılın rekoltesinin ne olabileceğine ilişkin tahminde bulunmak mümkün değil. 15- 20 yıl için sadece Ferrero’nun değil, dünyada hiç kimsenin Türk fındığına direkt olarak bir alternatif yaratabilmesi mümkün değil. Bu bizim 15 -20 yıl hiçbir şey yapmamız gerektiği anlamına da gelmiyor elbette. Türkiye’de ağaçlar yaşlı ve teknoloji bahçelere giremedi” diye konuştu.



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