Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Belgesel Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın 2 yıl önce gerçekleştirdiği Türkistandan Endülüs`e Kültür Coğrafyamız adlı belgesel sinevizyon gösterisi ve konferansı...

Giresun Espiye İmam Hatip Lisesinde Türkistandan Endülüs’e belgesel sinevizyon gösterisi ve konferansı gerçekleştirdik .Tarihi İpek Yolu üzerindeki kültür ve medeniyet tarihimizi anlattık.

Din Hizmetleri genel müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik gönül coğrafyasındaki kadim kültür ve medeniyet şehirlerimizin tanıtılmasına yönelik program çerçevesinde Horasan ve Türkistan medeniyetine ev sahipliği yapan Afganistandaki Herat Hayber geçidi Belh, Hindistan’daki Yeni delhi Agra Serhint ,Özbekistan’daki Hive Buhara Semerkant, Kazakistan’daki. Türkistan Yesi. Kırgızistan’daki Balasağun , Doğutürkistandaki Kaşgar , Turfan , Urumçi , Yarkent ,Moğolistan’daki Orhon ırmağı Vadisi Göktürk kitabeleri Karabalgas Şehrindeki tarihi eserleri görselleri ile öğrencilerle paylaştık.

Bugünkü İspanya ve Portekiz’de kurulan ve 800 yıl İslam medeniyetinin hüküm sürdüğü Avrupaya medeniyeti öğreten Endülüs İslam medeniyetinin kadim şehirleri Kurtuba Gırnata Cebeli Tarık Seviye ve Tüleytula şehirlerinde. www.devrialem.tv olarak çektiğimiz belgesel sunumu öğrencilerle paylaşarak kültür ve medeniyet tarihimize vefa borcumuzu azda olsa ödemeye çalıştık