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Türkiye Şampiyonu Kocaeli'den Çıktı

Milangaz H. Demirören MTAL öğrencisi Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Şampiyonu Kocaeli'den Çıktı

21 Mart 2017 Salı 10:36




Körfez Milangaz Hacer Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Muhammet ERTUĞRUL Türkiye Şampiyonu oldu.

Antalya Lara’da WOW Kremlin Otel Salonu’nda gerçekleştirilen WUSHU Türkiye Federasyonu müsabakalarına katılan Körfez Milangaz Hacer Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri 11. Sınıf öğrencisi Muhammet ERTUĞRUL, 80 Kg. Üst Genç müsabakalarında Türkiye Şampiyonu oldu.

Ertuğrul’un bu başarısı üyesi olduğu Karakuşak Spor Kulübü ile okulunda büyük sevinç yaşattı. 

Muhammet ERTUĞRUL 22 Mayıs tarihinde Gürcistan’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek.

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