Türkiye’den Dünyaya Gönül köprüsü!

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**Türkiye Gönüllü Kültür elçileriyle dünyaya açılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan Maarif Vakfı, çok önemli çalışmalar yapıyor. Fatih’de kurulan Uluslararası İmam Hatip Lisesi mezun öğrencilerinin Bayramoğlu Basın İlan Kurumu Tatil köyünde düzenlediği kampa katıldık. Başta Afrika Ülkeleri olmak üzere dünyanın bit çok ülkesinden öğrencilerle söyleşiler yaptık. Toplantıya destek olan Pendik Belediye başkanı Kenan Şahin ile konuştuk, MEB Din Öğretimleri Genel Müdürü Nazif Yılmaz, MEB Müsteşar Yardımcısı Ahmet Bilgili ile buluştuk. Organizasyonu gerçekleştiren Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Başkanı ve Pendikspor başkanı Şerafettin Taştan ile görüşüp söyleşiler yaparak yapılan hizmettin öneminin, gençlerle tek tek söyleşi yaptık. Yaptığımız çalışmayla ilgili haberi sizlerle paylaşıyorum.

Lise öğrenimlerini İstanbul’da ki Uluslararası Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Lisesi’nde tamamlayan ve Türkiye’de ki çeşitli Üniversitelerde eğitim hayatını sürdüren Yabancı uyruklu öğrenciler Darıca’da bulunan Bayramoğlu Basın İlan Kurumu Tatil Köyü’nde 3 günlük Diriliş kampı gerçekleştirdi. Türkçeyi neredeyse Ana dili gibi konuşlan öğrencilerin kampını gazetemiz ziyaret ederek, Hem konuşmacılarla hem de öğrencilerle keyifli söyleşiler gerçekleştirdi. Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği Cenk Çelik ve dernek yönetiminin de yakında ilgilendiği öğrenciler

DARICA’DA BULUŞTULAR

Türkiye’nin çeşitli Üniversitelerinde öğrenim gören 58 Yabancı uyruklu öğrenci Darıca’da buluştu. Afrika, Balkanlar ve Orta Asya’dan Türkiye’ye gelen ve birer kültür elçisi taşıyan öğrenciler, yarı yıl tatilinin bir bölümünü Diriliş kampında geçirdi. Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyon Başkanlığı UDEF, Müsenna Uluslararası Öğrenci Derneği, Ensar Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti’nin organizasyonuyla Darıca’da buluşan öğrenciler Türkiye için övgü dolu sözler söylediler. Türkiye’de eğitim görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Öğrenciler, Türkiye’yi ikinci vatan olarak gördüklerini belirttiler.

TÜRKİYE’Yİ ÇOK SEVDİLER

Lise hayatından beri Türkiye’de yaşadıklarını ifade eden öğrenciler Üniversite öğrenimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönerek hizmet etmeye çalışacaklarını söylediler. Kendi ülkelerinde Türkiye’nin birer kültür elçisi olacaklarını ifade eden Öğrenciler, ülkemize gelmeden önce yanlış tanıdıklarını, yaşadıkça ülkemizi sevdiklerini ve Türkçeyi öğrenmede sıkıntı yaşamadıklarını söylediler. Türkiye’nin gerek insanlık gerekse İslam dünyası için umut olduğunu ifade eden Öğrenciler, Lise hayatında beraber okudukları ancak Üniversiteyle ayrıldıkları arkadaşlarıyla hasret giderme fırsatı bulduklarını dile getirdiler.

ÖNEMLİ KONUKLAR GELDİ

Diriliş kampında öğrenciler birbirinden önemli konuklarla da buluştular. MEB Müsteşar yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, MEB Din Öğretimleri Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler Birim sorumlusu Nedim Emin, Dünya Uluslararası Öğrenci Kuruluşlari Platformu WISAP Genel Sekreteri Mehmet Gülsatar, ÖNDER Imam Hatipler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Sayın Yusuf Tülün, Pendik Belediye başkanı Kenan Şahin öğrencilere önemli bilgiler verdiler.

GENÇLER BAŞKAN ŞAHİN’E SORDU

Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin bu haftaki "Gençler Soruyor" da Müsenna Uluslararası Öğrenci Derneği, Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti ve Diyanet Vakfına bağlı yurtdışından gelen öğrencilerin sorularını yanıtladı. Fildişi, Senegal,Nijer,Kosova ,Ürdün , Gürcistan ve Kırgızistan başta olmak üzere 58 öğrenci uluslararası politikalar başta olmak üzere FETÖ terör örgütünün yapılanması sömürge düzeni para politikalarından belediyenin çalışmalarına kadar bir çok soruyu Başkan Şahin'e iletti.

İKİLİ İLİŞKİLERDEN MEMNUNLAR

Türkiye’nin başta Afrika, Balkanlar ve Orta Asya’da ki gönül coğrafyasında yaptığı çalışmaları, kurduğu ikili ilişkileri memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden öğrenciler bu ilişkilerin daha da geliştirilmesini söylediler. Ailelerinden uzaktan senelerdir Türkiye’de eğitim gördüklerini ve yabancılık çekmediklerini dile getiren Öğrenciler, Türk devletinin verdiği burslarla okuduklarını hatırlatarak Türkiye’yi Uluslararası camiada tanıtmaya çalışacaklarını dile getirdiler.

ULUSLARARASI FATİH SULTAN MEHMET İMAM HATİP LİSESİ

Peki Ülkemizde öğrenim gören bu Öğrencileri sadece Üniversiteye değil, aynı zamanda kültür elçisi olarak yetiştiren Uluslararası Fatih Sultan Mehmet İmam hatip Lisesi hakkında ne biliyoruz. Şimdi sizlere bu bilgileri paylaşıyoruz: İstanbul Fatih ilçesinde 1873 yılından 1993 yılına kadar eğitim ve öğretimini sürdüren Darüşşafaka Lisesi Maslak’ta yapılan yeni binasına taşındıktan sonra 15 yılı aşkın bir süredir boş bulunan binaların amacına uygun kullanılması düşüncesinden hareketle yabancı uyruklu öğrencilerin ağırlıklı eğitim göreceği, bu yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçeyi daha çabuk öğrenmeleri ve ülkemize adaptasyonlarının sağlanması bakımından her yıl getirilecek öğrenci sayısının % 20’si kadar TC vatandaşı olan öğrencilerden seçilerek oluşturulan bir Anadolu İmam-Hatip Lisesi açılması planlanmıştır.

NASIL KURULDU?

Maliye Bakanlığı ile yapılan yazışmalar sonucunda Darüşşafaka binalarının Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisi yapılmıştır.Milli Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Bakanlığı’nın işbirliği ile ülkemize öğrenim amacıyla getirilecek ve yol masrafları ile bursları Diyanet İşleri Başkanlığı’nca, yeme-içme, barınmaları ve diğer masrafları Milli Eğitim Bakanlığı’nca karşılanacak bu öğrencilerin birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihi, kültürel bir geçmişe sahip İstanbul’da öğrenim görmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilen Darüşşafaka binalarında yabancı uyruklu öğrencilere yönelik program uygulayan pansiyonlu İstanbul Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nin açılması ve okulda eğitim-öğretime başlanacak binalarda gerekli onarım, tadilat ve diğer hazırlıkların tamamlanmasından sonra başlanması uygun görülmüştür.

4 YILDIR ULUSLARARASI EĞİTİM VERİYOR

Okul ilk olarak 2010-2011 yılında 30 öğrenciyle eğitim öğretim faaliyetlerine Beyoğlu Anadolu İmam-Hatip Lisesi bünyesinde başlamış, 2011-2012 Eğitim Öğretim yılından itibaren de eski Darüşşafaka Lisesi binasında eğitim faaliyetlerine başlamıştır. 2011-2012 eğitim öğretim yılında yabancı uyruklu misafir öğrencilere eğitim verilmeye başlanmıştır. 05.03.2013 tarihinde okul "Uluslararası" adını alarak "Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi" olarak adı değiştirilmiştir. Bu öğretim yılında 60 Türk öğrenci ile birlikte 130 yabancı uyruklu öğrenci okulda eğitim görmüştür.

HANGİ ÜLKELERDEN ÖĞRENCİLER VAR?

Yabancı ülkelerden gelen öğrenciler; Asya, Afrika, Balkanlar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere 4 bölgedendir. Okula Asya bölgesinden gelen öğrencilerin ülkeleri şunlardır: Rusya Federasyonu (Balkarya, İnguşetya, Dağıstan), Ürdün, Kazakistan, Kırgızistan, Doğu Türkistan, Gürcistan ve Moğolistan. Balkan ülkeleri ise Karadağ, Kosova, Sırbistan, Yunanistan, Arnavutluk ve Makedonya’dır. Okulun yabancı öğrencileri daha çok Afrika bölgesi ağırlıklıdır. Oldukça farklı Afrika ülkelerinden gelen öğrenciler okulda bu sene eğitim görmektedir. Bu ülkeleri; Benin, Burkina Faso, Cezayir, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fas, Fildişi Sahilleri, Gine Konakri, Gine Bissau, Kamerun, Liberya, Madagaskar, Malavi, Mali, Mozambik, Nijer, Senegal, Somali, Siero Lone, Sudan, Togo, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Uganda olarak sıralayabiliriz. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden de 5 öğrenci okulda eğitimine devam etmektedir.

seviyesi okullardan mezundur.

EĞİTİM DİLİ TÜRKÇE

Okulumuzun eğitim dili Türkçedir. Bütün öğrenciler haftada 40 saat ders görmektedirler. Türk öğrenciler SBS puanı ile eğitim hakkı kazanmışlardır ve Anadolu İmam-Hatip Lisesi müfredatıyla eğitim almaktadırlar. Yabancı öğrencilerimiz ise 1. dönem yoğun olarak Türkçe dersi görerek öncelikle dilimizi öğrenmektedirler. Bunun yanında ilk dönemden itibaren Anadolu İmam-Hatip Lisesi programına uygun olarak Arapça ve Kur’ân-ı Kerim dersleri de almaktadırlar. Okulda ülkesinde hafızlık eğitimini tamamlamış öğrencilerimiz vardır. Özellikle Senegal’den gelen öğrenciler hafızdır. Toplam hafız öğrenci sayımız 13‘tür. Bununla birlikte Türkiye’de hafızlığa başlayanlar da mevcuttur. 1. dönem Türkçe dersi ağırlıklı olan müfredata 2. dönem; matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya dersleri de eklenmektedir. İmam Hatip lisesi olması münasebetiyle Kur’ân-ı Kerim ve Arapça’nın yanısıra fıkıh, siyer, hadis, tefsir... gibi dini içerikli dersler de müfredat programında yer almaktadır.

BURSLU OKUYORLAR

Öğrenciler ülkelerine bağlı olarak etnik dillerinin yanında bazı dilleri çok iyi seviyede bilmektedirler. İyi derecede bilinen dilleri yüzdelik olarak şöyle sıralayabiliriz: % 25 İngilizce, % 27.5 Fransızca, % 27 Arapça, % 14 Rusça. Bunun yanında iyi derecede Portekizce bilen 2 öğrencimiz vardır. Hem misafir hem Türk öğrencilerimiz okulumuzda her iki dönemde de seviyelerine göre Arapça ve İngilizce dersleri almaktadırlar. Bu müfredatın yanı sıra okulu diğer okullardan ayıran bir özelliği daha vardır. Okulda ders saati dışında etütler verilmektedir. Okulda misafir öğrenciler burslu okumaktadır. Bu burs kapsamına her öğrencinin ülkesine gidiş-dönüş uçak biletleri, barınma, yemek, giyinme, sağlık, ders araç gereçleri ve aylık belli miktarda nakit para da dahildir. Öğrenciler, eğitim-öğretim yılı boyunca okulun bu imkânlarından yaralanmaktadırlar.

OKULUN AMACI

Okuldaki 4 yıllık eğitimin ardından alınacak diploma ile öğrenciler burslu olarak Türkiye’deki üniversitelerde ilahiyat okuma imkânı kazanıyorlar. Burada amaç 4 yılın sonunda her açıdan birikimli bireyler yetiştirmek ve Müslüman kültürlerin kaynaşmasına küçük de olsa bir katkı sağlamaktır. Öğrenciler sınıfın yanında tüm hayatı paylaşarak birlikte barış içinde yaşamayı öğrenmekte.