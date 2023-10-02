TÜRKİYENİN FİNLANDİYA BÜYÜKELÇİSİ İLE BELGESEL SÖYLEŞİ BRTV'DE YAYINLANDI

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İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com olarak dünya coğrafyasındaki kültür ve medeniyet tarihimizle ilgili araştırmalar yapıp birçok TV kanalında İlim kültür tarih ve teknoloji vakfı www.iktavvakfi.com kültür hizmeti olarak yayınlanan Devri Alem Belgesel belgesel programı (www.devrialem.tv) olarak belgesel çekmeye devam diyoruz. Araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni Olarak 23-26 Eylül 2023 tarihlerinde Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yaptığımız araştırma, canlı yayınlar ve belgesel çekimlerimiz de yaptığımız araştırma gezi notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
FİNLANDİYA'DA BELGESEL TADINDA GEZİ MOTLARI
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