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KÜLTÜR VE SANAT:
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Türkiye’nin Kültür Elçileri Kocaeli’de Buluştu

UDEF’in bu yıl 51 ülke, 91 şehirde gerçekleştirdiği 12. Öğrenci Buluşması’na ev sahipliği yapan şehirlerden biri Kocaeli oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte 106 ülkeden gelen öğrenciler kültürlerini tanıttı.

Türkiye'nin Kültür Elçileri Kocaeli'de Buluştu

08 Nisan 2019 Pazartesi 09:39

6-7 Nisan tarihlerinde 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte buluştu. Bu yıl Türkiye çapında “Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya” teması ile 12’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Öğrenci Buluşması; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu, Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği (KISA), Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi tarafından düzenlendi. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikler iki gün sürecek.



GENİŞ KATILIM

15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda gerçekleşen öğrenci buluşmasına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Dursun Balaban, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, UDEF Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat, GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Çağdaş Aydınoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, KİSA Başkanı Fatih Karaçoban ve etkinliğe destek veren kurumların temsilcileri katılım gösterdi.

ÖĞRENCİLERİMİZİ BAĞRIMIZ BASTIK

Etkinlikte konuşma gerçekleştiren UDEF Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat, “12 yıldır şehirlerde ve ülkelerde bir aradayız. Hepimiz Hz. Adem’in çocuklarıyız ve kardeşiz. Türkiye genelinde 150 bine yakın misafir öğrencimiz var. Biz onları bağrımıza bastık. Bugün etkinliğimize destek veren başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm kurumlarımıza teşekkür ederim” şeklinde konuştu.



5 BİNE ÇIKARMAK İSTİYORUZ

 Programında konuşma gerçekleştiren KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, “Biz 18 fakülte, 21 MYO, enstitüler ve tüm birimlerimizle 70 binin üzerinde öğrencimiz le büyük bir üniversiteyiz. Uluslararası öğrencilerimizin bu yılki açılış dersine ben de katıldım. Bayraklarımızın renkleri farklı olsa da gönüllerimiz bir. Sizlerin her biri gönül elçimiz olarak ülkelerinize döneceksiniz. Üniversitedeki uluslararası öğrenci sayımızı 5 bine çıkarmak arzusundayız. Her biriniz hoş geldiniz, safa geldiniz” ifadelerine yer verdi.  

ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN

 Bugün benim için çok özel bir gün” diyerek konuşmasına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Büyükşehir belediye başkanı olarak ilk program konuşmamı burada gerçekleştirdiğim için büyük bir mutluluk duyuyorum. Etkinliğin sloganı da olan adil bir dünyayı mümkün kılmak bizim elimizde. Burada kardeşlik ve huzur var. Bunu hayal ederek bir adım atabiliriz. Burada bulunan her bir öğrencimiz bizim kültür elçilerimiz. Buradaki programı uluslararası ilişkiler boyutunda zenginleştirerek, üniversitemiz ile birlikte bir çalışma yapabiliriz” dedi.





RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Festival havasında geçen Uluslararası Öğrenci Buluşması’nın açılış gününde renkli görüntüler vardı. Alana kurulan stantlarda ziyaretçilere kendi ülkelerinin kültürünü tanıtan öğrenciler, ilgiden oldukça memnun kaldı. İnegöl Ahıskalılar Derneği Folklor ekibi, Yemenli, Afganistanlı ve Moğolistanlı öğrenciler açılışta yöresel oyunlarını sergiledi. İzleyenlerden tam not alan oyunlarda öğrencilerle birlikte vatandaşlar da doyasıya eğlendi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı buluşmada müzik, dans ve eğlence gün boyu devam etti.

Uluslararası öğrenciler tarafından büyük emeklerle hazırlanan ülkelerine ait yemekler alanı ziyaret eden Kocaeli halkına sundu.

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