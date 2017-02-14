UFKA YOLCULUK 19 ŞUBATTA!

5. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması' başvuru tarihi 19 şubatta bitiyor

İLKÇEV, Uluslararası çapta düzenlenen, ‘Ufka Yolculuk Kültür Yarışmalarının’ Gebze ayağını üstleniyor.







Server Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü tarafından, bu yıl 5.cisi düzenlenecek Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları, Türkiye ve Dünya geneliyle aynı anda Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca’da da düzenlenecek.

"Yola çıkmak isteyene, yol açık" temasıyla 8 ayrı kategoride düzenlenen “5. Ufka Yolculuk Kültür Yarışması’nın bu yılki konusu “Kur’an-ı Kerim meali” olacak. Yarışmaya başvurular,19 Şubat 2017 tarihinde sona erecek.

Hedef 1 milyon

Türkiye'nin en büyük sivil yarışması olma özelliğini taşıyan, yurt içinden ve dışından binlerce gönüllünün organizasyonuyla desteklenen yarışmaya bu yıl, Türkiye'den ve yurt dışından 7’den 77’ye 1 milyon kişinin başvuru yapması hedefleniyor.

Ayetlerden sorulacak

Ulusal yarışmacılar, şartnamede belirtilen Kur’an-ı Kerim mealleriyle yarışmaya hazırlanacak. Yarışmacıların faydalanması için akademisyenler tarafından soru kitabı da oluşturularak sınava hazırlanmaları temin edilecek.

Mahkumlar da yarışacak

Her kategori sorularının ayrı hazırlanacağı yarışmanın A grubuna 6-10, B grubuna 10-14, C grubuna 14-19, D grubuna 19-30 yaş grubu başvurabilecek. E grubunda 30 yaş üstü katılımcılar yarışırken F grubu ise ihtisas kategorisi olacak. Yarışmanın internet üzerinden gerçekleşecek kısmında ise G grubundakiler Türkçe, H grubundakiler İngilizce dillerinden sınava girecek. Yarışmaya, cezaevlerindeki mahkumlar da katılabilecek.

Yarışmacılar ödüllerini kendileri belirleyecek

Önceki yıllarda dereceye girenlerin birçok ödülün yanı sıra Umre seyahati ile ödüllendirildiği yarışmanın bu yılki ödülleri yarışmacıların tercihleri doğrultusunda belirlenecek. Katılımcılar, Ufka Yolculuk sosyal medya sitesinde “Dosta Yolculuk” başlığıyla Endonezya, Malezya, Tunus, Fas, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri ülkelerinin yer aldığı ankette yapacakları oylama sonucu çıkacak sonuçlara göre kendi ödüllerini belirleyebilecek. Cezaevlerinden yarışmaya girenler ise dereceye girdikleri takdirde ödül kazanmanın yanı sıra ayrıca çeşitli ödüllerle teşvik edilecek.

İster Umre, ister dost ülke, ister para ödülü

Yarışmanın A, B, C, D, E, F kategorilerinde birincisi olanlar 2 Umre Seyahati + 2 bin 500 lira veya 2 Dosta Yolculuk + 2 bin 500 lira ya da 9 bin lira; ikinciler 2 Umre Seyahati + bin 500 lira veya 2 Dosta Yolculuk + bin 500 lira veya 8 bin lira; üçüncüler 2 Umre Seyahati + 500 lira veya 2 Dosta Yolculuk + 500 lira ya da 7 bin lira para ödüllerinden birini seçebilecek. Kocaeli ve Gebze’de dereceye girecekler de kategorilere göre ödüllendirilecek.

G, H kategorilerinde yarışanlar arasında birinci, ikinci ve üçüncü gelenler ise tablet bilgisayar ödüllerini kazanacak. Sınavda 60 puan ve üstü alanlar arasından yapılacak çekilişle 10 kişiye daha Umre Seyahati ya da Dosta Yolculuk hediye edilecek.

Ayrıca yarışmada dereceye girenler yaşadıkları illerde yarışmayı organize eden dernekler tarafından da çeşitli ödüllere layık görülecek.

Başvurular internetten yapılacak

Detaylarının www.ufkayolculuk.com internet sitesinden görülebileceği ve başvuruların yapılabileceği yarışmanın, A, B, C, D, E ve F kategorilerinin başvuruları 19 Şubat 2017’de, G ve H kategorisi başvuruları 24 Mart 2017’de sona erecek.









