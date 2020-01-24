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ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ’NE KOCAELİ’Yİ ANLATTI

Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği’nin düzenlemiş olduğu "Kisa Söyleşileri" programına konuşmacı olan davet edilen Kültür ve Turizm Müdür V. Ercan Yamen yerli ve yabancı öğrencilere Kocaeli’yi anlattı.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ'NE KOCAELİ'Yİ ANLATTI

24 Ocak 2020 Cuma 10:37

İl Kültür ve Turizm Müdür V. Ercan Yamen, Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği’nin düzenlemiş olduğu "Kisa Söyleşileri" programının ocak ayı konuğu olarak davetliydi. Bu buluşmada "Hikâyeleriyle Kocaeli Turizm Destinasyonları" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Derneğin İzmit merkezde bulunan toplantı salonunda düzenlenen programına; Dernek Başkanı Fatih Karaçoban ve yönetim kurulu üyeleri ev sahipliği yaparken, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Mert Tepekıran, Yurt Hizmetleri Müdürü Hasan Kara ile çok sayıda yerli ve yabancı öğrenci katılarak bu özel etkinlikte hazır bulundu.  


KOCAELİ’Yİ KEŞFEDİN

İl Müdür V. Ercan Yamen slayt eşliğinde gerçekleştirdiği sunumuna; Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından Kocaeli Valiliği ve Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliği ile hazırlan ‘Kocaeli’yi Keşfedin’ 2020 tanıtım videosuyla gösterimiyle başladı. Daha sonra söz alarak, ‘Merhaba’ diyen Yamen, öğrencilere bunun anlamını sordu. Tek tek gelen cevaplara karşılık merhabanın Türkçe karşılığının ‘Benden sana zarar gelmez’ olduğunu söyledi. Eğer sende ‘Merhaba’ dersen, ‘Benden de sana zarar gelmez’ anlamına geldiğini ifade etti. 

PLAKET VE KİTAP VERİLDİ

Bu sıcak selamlaşmadan sonra sunumuna başlayan Ercan Yamen, Kocaeli’nin 3000 yıllık tarihi geçmişi ve günümüze kadar uzanan görkemli geçmişine bilgi ve tecrübelerini de katarak adeta ışık tuttu. Zaman zaman öğrencilerle soru cevap şeklinde gerçekleşen programda özellikle yabancı uyruklu öğrencilerin kentimize olan ilgisi, merakı ve heyecanı oldukça fazlaydı. Programın sonunda dernek başkanı Fatih Karaçoban, davetliler Mert Tepekıran ile Hasan Kara tarafından Ercan Yaman’e teşekkür edilerek plaket ve kitap takdimi yapıldı.

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