Ünlü Yapımcı Gebze'de gençlerle buluştu

Yeni neslin genç ve başarılı yapımcı-yönetmeni Hasan Yıldız, Gebze'de “Gelecek Henüz Avuçlarınızda” isimli etkinliğe katıldı. Yıllardır ülkemizin tüm üniversitelerini gezerek öğrencilerle buluştuğu organizasyonlarında gençlere rol model olarak kariyer hedefleri, medya etiği ve yaşama dair sımsıcak dokunuşlarla seslenen Yıldız, Gebze Kültür Merkezi’ne konuk oldu.

Söyleşiye Gebze Belediyesi Başkanı Adnan Köşker’e teşekkürlerini sunarak başlayan Yıldız, “Bir ülke için yapılacak en önemli katkı o ülkenin geleceğine yapacağınız katkıdır. Bu da doğal olarak gençliğe yapılacak yatırım ile mümkün olabilir. Gençler; toplumun temeli ve geleceğimizin teminatıdır. Tüm gençlerin hayalleri ve idealleri olmalı. İşte bu yüzden projem temelde gençlik üzerine kurgulandı. Bu proje ile onlarca üniversitenin davetlisi olarak katıldığım her konferansta hayata onların gözlerinden bakma fırsatı buluyor hem de iş ve medya alanındaki tecrübelerimi aktarıyorum.” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLAR SUSMASIN

Oldukça yoğun bir ilgi ve geniş katılımla süren söyleşisini son günlerde medyada sıklıkla yer alan ve infial uyandıran çocuklara yönelik istismar konusuna değinen Yıldız, hem insanlığın, hem dinimizin, hem de çağdaşlığın en önemli ölçülerinden birisi de çocukların korunup, kollanması olduğunu söyleyerek, çocuklara yönelik yapılan her türlü sözlü ya da fiili davranışın kabul edilemez hatta lanetlenmesi gereken bir husus olduğunu vurguladı.

KADINA ŞİDDETE “HAYIR” DEDİLER

“Kadına şiddet olarak kısaca özetlenen bana göre büyük bir onur ve insanlık suçu, son yılların sadece ülkemiz değil tüm dünyanın en önemli utancı. Bu konu temelde bir eğitim, ahlak ve empati sorunu. Gençler ile birlikte onlara farklı bakmayı öğütlediğimiz bir projenin içindeyiz ve başta çok farklı gibi algılansa da bu soruna hayır demek de bu işin bir boyutu. Kendinden farklı bir cinsi güçsüz görerek başta fiziksel ve ruhsal olmak üzere her anlamda baskılamak kişilik problemlerinin bence en büyüğüdür. Bu yangına belki bir damla su olur kaygısıyla hareket ediyor ve gençlerimizle bir araya geldiğimiz her konferans sonrası tüm dünyaya “kadına şiddete hayır…” diyerek sesleniyoruz. Seslenmeye de devam edeceğiz…” dedi. Konferansın sonunda gençler salonda Hasan Yıldız ile birlikte “Kadına Şiddete ve Çocuk İstismarına Hayır” ve yazılı bir pankart açarak son günlerde giderek bir toplumsal yara haline gelen kadına yönelik ve çocuklara şiddete karşı tepkilerini ortaya koyarak, Gebze Kültür Merkezi’nden farkındalık yaratmak için seslendiler.

KİTAPLARINI İMZALADI

Konferansın bitimi ile birlikte gençler, Hasan Yıldız tarafından kaleme alınarak ücretsiz sunulan ve “Gelecek Henüz Avuçlarınızda” kitabını imzalatmak için ünlü yönetmenle bir araya geldi.