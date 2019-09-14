Uyuşturucuyla mücadeleye filmle dikkati çektiler

Kocaeli'de, uyuşturucuyla mücadele konusuna dikkati çekmek amacıyla çekilen filmle gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması, aynı zamanda da spora yönelmesi amaçlanıyor.

Kentte yaşayan iş adamı Bilal Savdert'in yapımcılığını üstlendiği "Keşfedilmemiş Çocuklar" filminin çekimleri İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'da tamamlandı.



Judo Milli Takımı'ndan sporcuların da desteğiyle çekilen filmde, uyuşturucu madde kullanımının zararlarıyla polis ve öğretmenlerin gençler üzerindeki olumlu etkileri ele alındı. 4 Ekim'de vizyona girecek filmin galası 1 Ekim'de Kocaeli'deki bir alışveriş merkezinde yapılacak.



Filmin yapımcısı ve oyuncusu Bilal Savdert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çekimlerin İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'da gerçekleştirildiğini anlattı. Uyuşturucunun toplumda kanayan bir yara olduğunu ifade eden Savdert, özellikle okul önlerinde uyuşturucu satışına savaş açmak adına sosyal sorumluluk projesi kapsamında filmin hazırlandığını söyledi.



Savdert, gençlerin uyuşturucuyla karşılaştıklarında ne yapmaları gerektiğinin filmde işlendiğine değinerek şöyle konuştu:



"Gençlerin başlarına herhangi bir şey geldiği takdirde kendilerini koruyacak polis ağabeyleri olduğunu, eğer ki bir şeylerle meşgul olmak istiyorlarsa spora yönlenmeleri gerektiğini anlatan bir film yaptık. En başta desteğini aldığımız kişi Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu. Kendileri sağ olsunlar kapılarını bize açtılar. Bakanımız elinden gelen desteği verdi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da desteklerini verdi, gala sponsorumuz oldu. Filmimizde judo milli takımından sporcular ve antrenörümüz çok büyük emek sarf etti."





Rap müziğin gücü de kullanıldı

İl Milli Eğitim Müdürlükleriyle protokol yapma aşamasında olduklarını anlatan Savdert, böylece öğrencileri sinema salonlarına taşıyarak uyuşturucu konusunun işlendiği filmleri izleteceklerini belirtti.



Sadert, gençlerin filme dikkatlerini çekmek için rap müziğin gücünü de kullandıklarını aktararak önden bilet satışı yaparak daha fazla gencin filmle buluşmasını istediklerini anlattı.



Filmin, gençlerin zihinlerinde uyuşturucuyla mücadelede bir yer edinmesini istediklerini dile getiren Savdert, "Bu noktada filmde uyuşturucu kullanmanın kötü bir alışkanlık olduğunu, sonunda uyuşturucu kullanan kişinin başının belaya gireceğini, hatta ölümün dahi olacağını anlatan bir dram filmi çektik. Bir çocuğumuzu dahi uyuşturucu belasından caydırabilirsek bizim için en büyük hazine budur. Bizim bundan daha büyük amacımız da yok." ifadelerini kullandı.





Savdert, Türk sinema tarihinde uyuşturucuyla mücadele konusunda filmleri gibi kapsamlı bir proje olmadığını söyledi.





- "Gençleri uyuşturucudan uzak tutmak istedik"



Filmin müziğini yapan rap sanatçısı MC Erdem de filmin senaryosundan çok etkilendiğini ve projede yer almak istediğini anlattı. Şarkı sözlerini 1-2 saatte tamamlandığını dile getiren Erdem, daha sonra kayıt aldıklarını ve klibi çektiklerini söyledi. Erdem, kliple daha çok gence ulaşmayı istediklerini aktararak "Gençleri uyuşturucudan uzak tutmak istedik. Kimsesiz çocukların sorunlarını anlatmak istedik. Amacımıza da ulaştığımızı düşünüyorum." dedi.



Filmde "Kasım" karakterini canlandıran, 12 yaşındaki oyuncu Egemen Mustafa Almacı ise uyuşturucuyla mücadele konusunda güzel bir film olduğunu ve hedefine ulaşacağını ifade etti.

