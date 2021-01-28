Vali ve Büyükşehir Başkanı, Kurtuluş Savaşı’nın Kutlu Telgrafhanesine Sahip Çıkmalı

Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele’nin 100.yılı ile ilgili devletimiz çok önemli çalışmalar yapıyor ve 2021 yılı İstiklal Marşı yılı ilan edildi. TBMM, geniş çaplı çalışmalar başlattı.

Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele’de çok önemli hizmet veren ve Kurtuluş Savaşı’nda İngiliz ve Yunanlılar tarafından işgal edilmesine rağmen Kocaeli Gurup Komutanlığı kurup, Afyon Büyük Taarruz’a katılan Kocaeli bölgesindeki tarihi değerlerimize maalesef sahip çıkıp, kamuoyuna tanıtamıyoruz.

Kurtuluş Savaşı’nda Kocaeli ve Gebze bölgesinde Kuvay-ı Milliye’de çok önemli görevler yapan Tavşancıllı Yahya Kaptan ile ilgili Kocaeli’nin ilgisiz kalması, tarihi değerlerimize verilen önemi göstermesi açısından üzücü.

Daha önce telgrafhane ile ilgili Körfez Belediyesi tarafından yapılan ve internette paylaşılan proje ile ilgili bilginin yer aldığı linki sizlerle paylaşıyorum.

http://korfez.bel.tr/proje-d/0/65/kutluca-kuscali-telgrafhanesi

İstek ve arzumuz; bu çalışma, İstiklal Marşı yılı olarak ilan edilen 2021 yılında tamamlanır ve Kurtuluş Savaşı tarihimize kazandırılır…

Kutluca Köyü Vefa Bekliyor

Kocaeli’nin Körfez ilçesi, tarihi Taşköprü bölgesinin merkezi Kutluca Köyü’nde bulunan ve Kurtuluş Savaşı’nda çok önemli görev gören Kutluca Telgrafhanesi binası, enkazı ile yine aynı köyde bulunan 2000 yıllık tarihi Taşköprüden canlı yayınlar yaparak, Kutluca Köyü’nde Kurtuluş Savaşı’nın Kutlu Telgrafhanesi’ni bir kez daha Kocaeli gündemine getirdik.

Daha önce adı Kuşluca olan ve Kurtuluş Savaşı’nda önemli hizmetler yaptığı ve telgrafhaneden Ankara ile haberleşmeyi sağladığı için kutlu bölge anlamına gelen ve bizzat Atatürk tarafından Kutluca adı verilen kutluca bölgesi, kahramanlık tarihimizde çok önemli yere sahip.

Bir zamanlar Gebze’ye bağlı nahiye merkezi olan Taşköprü nahiyesinin de merkezi konumundaki Taşköprü bölgesinde, 26 Ocak 2021 günü belgesel çekme imkânım oldu.

Gerçekten bölgede gördüklerim beni etkiledi. Kocaeli köyleri adeta kendi kaderi ile baş başa bırakılmış, korunması gereken köy evleri yıkılıyor. Tarihi köy mezarlıklarındaki asırlık ağaçlar kesiliyor, mezarlıklar perişan. Köylerdeki asırlık meyve ağaçları kurumaya terk edilmiş. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz Bey, Kocaeli köylerine özel önem vermeli ve Kutluca Köyü’nde Kurtuluş Savaşı’na kutlu hizmet veren tarihi telgrafhane binasını yaptırıp, kültürümüze kazandırmalı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, yeni Kocaeli Ansiklopedisi çıkarmak yerine önce Kocaeli ile ilgili bu kadar yazılan kitapları toplayıp Kocaeli’nin tarih, kültür ve turizm değerlerini tanıma ve tanıtma kampanyaları düzenlemeli. Kocaeli’nin yeni ansiklopediye ihtiyacı yok, Kocaeli’nin tanınıp tanıtılmaya ihtiyacı var. Vali ve Büyükşehir Başkanına tarihi görev düşüyor.

Kurtuluş Savaşı’nda kutlu hizmet veren, Kutluca Köyü’ndeki tarihi telgraf binasından Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak canlı yayın yaptık.

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/1355607408139277/?vh=e&extid=0&d=n

Kutluca Köyü’ndeki tarihi Taşköprü nahiyesine adını veren Kutluca Köyü Taşköprü’den Gebze Gazetesi olarak canlı yayın yaptık.

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/464788904549887/?vh=e&extid=0&d=n

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Taşköprü bölgesi ile ilgili 5 yıl önce yazdığım bir araştırma yazısının linkini sizlerle paylaşıyorum.

http://www.kocaeliaydinlarocagi.org.tr/Yazi/Detay/4872

Beş yıl önce Gebze Gazetesi’nde yazdığım yazının bir bölümü Kocaeli Aydınlar Ocağı sayfasında yayınlanmıştı. Bir kez daha sizlerle paylaşıyorum.

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KUTLUCA'DA TARİHE VEFASIZLIK

Kutluca Köyü, bir zamanlar Gebze'ye bağlı Taşköprü nahiyesinin merkez köyüdür. İftar öncesi Kutluca köyüne uğrayarak araştırma yapıp belgesel çekimi yaptık. Taşköprü, İpek Yolu’nunda merkez noktası. Ankara-İstanbul arasında ilk asfaltın açıldığı yer. 1950 yılına kadar Ankara-İstanbul arasındaki yol Gebze Balçık köyünden Taşköprü bölgesine geçerek İzmit'e iniyordu. Bizde tarihi bu eski yolu takip ederek, Kutluca Köyünde önemli araştırmalar yaptık.

Kutluca Köyünde, Kurtuluş Savaşı’nda İstanbul'daki Kuvai-Milliye ile Anadolu arasında telgraf irtibatı Kutluca'daki telgrafhaneden yapılıyordu. Köyde, telgrafhanede resmi görev yapan Telgrafçı Ali'nin torunu Engin Öztürk, bizleri karşılıyor. Köyün muhtarı olduğunu söyleyen Öztürk, telgrafhanenin yakın bir geçmişe kadar çalıştığını ancak ihmal ve ilgisizlikten yıkıldığını açıklarken, üzüntüsü gözlerinden okunuyordu.

Enkaz ve taş yığını haline gelmiş telgrafhane binasının enkazında belgesel çekimleri yapıp, tarih ve kültürümüze karşı vefasızlığımızı da belgelemiş oyluyoruz. Belgeselde de söylediğimiz gibi buradan Kocaeli Valisi Ercan Topaca'yı, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nu, kendisi de Taşköprü bölgesinden olan Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün'ü tarihi göreve davet ediyoruz. Kutluca'daki bu Telgrafhane mutlaka korunmalı ve gelecek kuşaklara aktarılmalıdır.

Taşköprü'ye adını veren 1800 yıllık Taşköprü gerçekten görülmeye değer. Yakın zamana kadar araç ve yaya trafiğine açık olan köprü kısa bir süre önce araç trafiğine kapatılarak ikinci bir köprü yapılmış. Köprünün çökmesi önlenmiş. Ancak köprünün çevresi perişan ve yıkık vaziyette. Temennimiz bu bölgelere sahip çıkılıp korunmasıdır. (Gebze Gazetesi)

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Evet yıllar önce bu yazıyı kaleme almıştım. Kutluca köyünde yine bir araştırma yapıp bu kez görevde olan Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın Kutluca köyüne ve Kurtuluş Savaşı’nda kutlu görev yaptığı için Kutluca Telgrafhane binasına sahip çıkacaklarına inanıyorum.

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Hereke’ye yeni kale yapıldı

Kutluca’da kutlu telgrafhaneye sahip çıkılmadı…

Özgür Kocaeli Gazetesi’nde 2016 tarihinde yer alan haber ile konu gündeme gelmişti.

Kutluca Telgrafhanesi’nin yapılacağı ile ilgili yer alan haberin linkini sizlerle paylaşıyoruz.

https://www.ozgurkocaeli.com.tr/amp/haber/4391936/korfez-tarihine-sahip-cikiyor

Hereke’ye çok büyük paralar harcanarak yeni kale yapıldı, söz verilmesine rağmen neden telgrafhane yapılmadı.

Temennimiz, Valimiz ve Büyükşehir Başkanımız Kutlu Telgrafhaneye sahip çıkar.