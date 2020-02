Vatan Yahut Fındık Belgeseli Gala Gösterimi Yapıldı

Filmin galasına Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları İl protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.

İsmail Kahraman belgeselin tanıtımı ile ilgili yaptığı konuşmada, fındık konusunda bu zamana kadar tanıtıcı bir belgesel yapılmadığını, bu nedenle yapılan işin önemini bildiğini ve bu ciddiyet içinde bir film hazırladığını dile getirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından film projesinin desteklendiğini de vurgulayan İsmail KAHRAMAN, fındığın Giresun bölgesi için çok önemli bir yere sahip olduğunun bilindiğini, ancak Milli Mücadele döneminde stratejik bir ürün olarak oynadığı rolün pek bilinmediğini ifade etti. Fındığı farklı bir yönüyle ve tarihi geçmişiyle ele almış olmanın önemli olduğunu söyleyen KAHRAMAN, filmin yapımında destek veren kişi ve kurumlara da teşekkür etti.





Filmin Galasında söz alan Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları da, fındığın hem Giresun için hem de ülke için çok önemli bir ürün ve değer olduğunu vurgulayarak, farklı bir boyutuyla fındığı gündeme getiren ve belgeseli hazırlayan yapımcı İsmail Kahraman’a teşekkür etti.

Törende konuşan Giresun Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yılmaz Can, bu tip projelere Üniversite olarak her zaman destek verdiklerini ifade ederek, ekonomik değerinin yanı sıra, kültürel ve sosyal bir değer olması sebebiyle fındığın üzerinde daha çok çalışma yapılmasının gerekli olduğunu vurguladı. Rektör Can, Üniversite bünyesinde kurulu bulunan Fındık Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde Giresun’da kurulu bulunan Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün birlikte entegre olarak çalışma yapmalarının daha doğru olduğunu anlatarak, Üniversite olarak bu konuda adım atmak istediklerini dile getirdi.

Belgesel filmin gösterisinin ardından, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları tarafından yapımcı İsmail Kahraman’a plaket takdimi yapıldı.