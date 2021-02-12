Vatan Yahut Fındık Belgeselimizin Galası Büyük İlgi Gördü

Giresun Valisi`nden Teşekkür Plaketi

Yoğun kar yağışı soğuk ve yolların kara kaplı olmasına rağmen Vatan Yahut Fındık belgeselimizin galası büyük ilgi gördü .

Birinci dünya harbi Kafkas cephesi Harşit savunmasında yaşanmış gerçek hikayelerden esinlenerek www.iktav.com senaryo yazım ekibi tarafından senaryosu hazırlanan ve Devri Alem belgesel tv program www.devrialem.tv ekibi tarafından Harşit vadisinde ve Giresun bölgesinde çekilen belgesel telif ücreti alınmadan birçok tv kanalına gönderilecek . Belgeseli izlemek için tıklayın.

www.gebzegazeresi.com da yayınlanan haber