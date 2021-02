Vatan Yahut Fındık Belgeselimizin Galası Büyük İlgi Gördü

Filmin Galasında söz alan Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları da, fındığın hem Giresun için hem de ülke için çok önemli bir ürün ve değer olduğunu vurgulayarak, farklı bir boyutuyla fındığı gündeme getiren ve belgeseli hazırlayan yapımcı İsmail Kahraman’a teşekkür etti.Törende konuşan Giresun Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yılmaz Can, bu tip projelere Üniversite olarak her zaman destek verdiklerini ifade ederek, ekonomik değerinin yanı sıra, kültürel ve sosyal bir değer olması sebebiyle fındığın üzerinde daha çok çalışma yapılmasının gerekli olduğunu vurguladı. Rektör Can, Üniversite bünyesinde kurulu bulunan Fındık Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde Giresun’da kurulu bulunan Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün birlikte entegre olarak çalışma yapmalarının daha doğru olduğunu anlatarak, Üniversite olarak bu konuda adım atmak istediklerini dile getirdi.Belgesel filmin gösterisinin ardından, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları tarafından yapımcı İsmail Kahraman’a plaket takdimi yapıldı.