Yarar: ‘Sahada en güçlüsü Türk askeri’

Darıca Belediyesi’nin düzenlediği Kitap Fuarı devam ederken tanınmış yazarlar da söyleşi ve imza günleriyle kitapseverlerle bir araya geliyor. Güvenlik politikaları uzmanı ve yazar Mete Yarar da Darıcalılarla buluşarak kitaplarını imzaladı. Cansu Canan Özgen’in moderatörlüğünde gerçekleşen “Oyun Bozan Türkiye” konulu söyleşiye de katılan Mete Yarar yeni kitabı ve İdlib’de Türk askerinin gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı Operasyonu konusunda gündemi değerlendirdi. Söyleşiye Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ile birlikte çok sayıda kişi katıldı. Programdan önce Dünyaca ünlü hafız Mehmet Bilir, Kuran ziyafeti verdi ve şehitlerimiz için dua okudu. Söyleşi öncesi kısa bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Türk askerinin yanında olduklarını söyledi.





METE YARAR GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

Daha sonra Güvenlik politikaları uzmanı ve yazar Mete Yarar, gündemi değerlendirdi. Aynı zamanda eski bir asker olan Mete Yarar, Türk askerinin gerçekleştirdiği İdlib Operasyonu hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Türk ordusunun başarılı bir operasyon gerçekleştirdiğini ifade eden Yarar, “Sahada bizim denk aldığımız hiçbir ülke yok. Sahada en güçlü asker Türk ordusudur. Ayağını sahaya basan askerin yoksa istediğin kadar uçağın, mühimmatın olsun. Bu işi iyi bilen, vatan sevgisi olan, imanı olan askerin yoksa hiçbir anlam ifade etmiyor. Şu anda İdlib’de dünya savaş tarihinin yeni dönemleri yazılıyor. Bu kadar sürü şeklinde konvansiyonel savaş halinde SİHA’lar ilk defa kullanılıyor. Sahanın her tarafında güçlü bir asker var. Türkiye’nin savunma sanayinde geldiği yeri şimdi daha iyi görüyoruz. Milli unsurlarla teknolojiyi de en iyi şekilde sahada icra ediyoruz. Bunların hepsini bu ülkenin evlatları hayata geçiriyor. Türkiye gelecekte daha iyi noktalarda olacak. Bu ülkenin evlatlarına güvenin ve birlik beraberliğimizi bozmak isteyenlere izin vermeyin” diye konuştu. Söyleşinin ardından Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, katılımcılara ve dinleyicilere teşekkür ederken Mete Yarar ve Cansu Canan Özgen’e Darıca’nın simgesi olan Gönül Birliği Kapısı hediye etti. Programın sonunda Darıcalılarla birlikte sahnede hatıra fotoğrafı çekildi.