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Yaz boyunca çocuklar doyasıya eğleniyor

İzmit Belediyesi'nin mahallelerde organize ettiği çocuk etkinliklerinde minikler doyasıya eğleniyor.

Yaz boyunca çocuklar doyasıya eğleniyor

15 Ağustos 2023 Salı 11:14

İzmit Belediyesi tarafından çocukların keyifli zaman geçirmeleri adına 10 Temmuz'da başlayan çocuk etkinlikleri miniklerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde devam eden çocuk etkinlikleri bugün Ayazma Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Keyifli anlara sahne olan çocuk etkinlikleri bugün saat 10.00 ile 12.00 arasında Çubuklubala Mahallesi, saat 14.00 ile 16.00 arasında ise Çubuklu Osmaniye Mahallesi’nde devam edecek. Aynı etkinlikler ise yarın 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Çukurbağ Mahallesi, saat 14.00 ile 16.00 arasında da Hacıhasan Mahallesi’nde gerçekleşecek. İzmit Belediyesi, eğitmenlerin rehberliğinde serbest ve geleneksel oyunların oynanacağı etkinliklere tüm çocukları davet etti.





İHA
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