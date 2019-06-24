banner366
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Yaz Konserleri Başlıyor

Kocaeli Fuarı 53.yıl yaz etkinlikleri Nil Karaibrahimgil konseri ile başlıyor.

Yaz Konserleri Başlıyor

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:59

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Fuarı 53.yıl yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen yaz konserleri 26 Haziran Çarşamba Nil Karaibrahimgil konseri ile başlıyor. Saat 21.00’da başlayacak pop müziğin renkli isimlerinden Nil Karaibrahimgil konserini vatandaşlar ücretsiz olarak takip edebilecek.

KONSERLER DEVAM EDECEK

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da binlerce Kocaeli’nin sevdiği sanatçılar Kocaeli Fuarı’nda sevenleri ile buluşacak. Kocaeli Fuarı’nda düzenlenecek ücretsiz konserlerde 26 Haziran Çarşamba günü pop müziğinin sevilen ismi Nil Karaibrahimgil ile başlarken 10 Temmuz Emre Aydın, 24 Temmuz Murat Kekilli, 31 Temmuz Gece Yolcuları, 7 Ağustos Ferhat Göçer ve 30 Ağustos Göksel konseriyle sona erecek. Gebze Metin Oktay Stadı’nda düzenlenecek yaz etkinliklerinde ise 26 Temmuz Cuma Emre Kaya ve 9 Ağustos Cuma Alişan konserleri düzenlenecek.

NİL KARAİBRAHİMGİL

Profesyonel sanat kariyerine “Ben Buraya Çıplak Geldim”, “Tek Taşımı Kendim Aldım”, “Nil FM”, “Nil Dünyası” gibi birbirinden özel albümler, Kanatlarım Var Ruhumda, Bütün Kızlar Toplandık, Ben Aptal Mıyım, Organize İşler Bunlar, İstanbul’da Sonbahar, Resmen Aşığım, Pırlanta, Hadi İnşallah, Evlenmek Gerek, Burası İstanbul gibi popüler şarkılar ve sayısız ödül sığdıran Nil Karaibrahimgil, eğlenceli sahne performansı ve renkli yorumuyla muhteşem bir konser verecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli KonserNil Karaibrahimgil
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Karikatürde Türkiye üçüncüsü oldu! Karikatürde Türkiye üçüncüsü oldu!
GESMEK yıl sonu sergisi açıldı GESMEK yıl sonu sergisi açıldı
GESMEK yıl sonu sergisine hazırlanıyor GESMEK yıl sonu sergisine hazırlanıyor
9. Otçu Göçü Pikniği gerçekleştirildi! 9. Otçu Göçü Pikniği gerçekleştirildi!
DAREN'den Anlamlı Sergi DAREN'den Anlamlı Sergi
BİLKAR'da Resim Sergisi BİLKAR'da Resim Sergisi
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Karikatürde Türkiye üçüncüsü oldu!
Millî Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları arasında düzenlediği karikatür yarışmasının...

Haberi Oku