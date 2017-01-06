Yazar söyleşileri devam ediyor!

Yazar söyleşisine idareciler, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Bulut söyleşisine “Büyük Atatürk’ten Küçük Öyküler ” kitabıyla başladı. Söyleşi, Atatürk’ün birçok anısını barındıran görsellerle devam etti. Bulut kitaplarından ve çalışmalarından bahsederken bu çalışmaları Atatürk’ün anılarıyla ilişkilendirdi. Öğrenciler daha önce görmedikleri görselleri görmesi salondaki dikkati bir kat daha artırdı. Özellikle Yazarın, Atatürk’ün İzmir’e giderken Öykü’nün canının sıkılmaması için kurduğu salıncağı anlatması salonda duygulu anlar yaşattı.



Selvi GEÇAL