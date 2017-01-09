Yazar Yalsızuçanlar Tevfik İleri’yi anlattı

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan kültür merkezi salonunda farklı konu ve konuklarıyla hız kesmeden devam ediyor.

Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz günlerde yazar Sadık Yalsızuçanlar, ‘Bir Vefa ve Aşk Hikayesi Tevfik İleri konulu konferansı ile Gebzeliler ile bir araya geldi. Gebze Belediyesi, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen işbirliğinde Tevfik İleri’nin 55. ölüm yıl dönümü münasebetiyle gerçekleşen konferansta Yalsızuçanlar, Tevfik İleri hakkında bilinmeyenleri Gebzeliler ile paylaştı.







