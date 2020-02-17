banner462
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yazarlık Okulu’nda dersler başladı

Darıca'da gençlere yönelik düzenlenen “Bir Yazar Okulu”nda dersler başladı.

Yazarlık Okulu'nda dersler başladı

17 Şubat 2020 Pazartesi 11:07

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla gençlere yönelik düzenlenen “Bir Yazar Okulu”nda dersler başladı. Habertürk Televizyonu’nun sunucuları Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy ile Türkiye Gazetesi Yazarı Süleyman Özışık’ın ders vereceği Yazar Okulu’nda yazıya ve yazarlığa ilgi duyan gençlere eğitim verilecek.

İLK DERSE BAŞKAN BIYIK DA KATILDI

Yazar Okulu’nda dersler başlarken ilk derse Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da katıldı. Başkan Bıyık, Gazeteci yazarlar Veyis Ateş ve Süleyman Özışık ile birlikte ilk dersin konuğu oldu. Gençlere selamlama konuşması yapan Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak her zaman siz gençlerin yanında ve destekçiniz olacağız. Belediye başkanı olarak geleceğinizle ilgili kararlar alırken sizlerin yanınızda olmak itiyoruz. Sizlere yol gösteren bir belediye anlayışıyla hareket ederek kendinizi en iyi şekilde yetiştirmenize katkı sunmayı amaçlıyoruz. Ülkemizin önemli ve başarılı yazarlarını sizlerle buluşturarak yazarlığa ilgi duyan gençlerimize katkı sunmak istedik. Yaptığımız her projede sizleri düşünerek hareket ediyoruz” diye konuştu.

VEYİS ATEŞ YAZARLIĞI ANLATTI

Yazarlık Okulu’nda ilk dersi ise Habertürk Televizyonu’nu sunucusu Veyis Ateş verdi. İyi yazı yazmanın püf noktalarını aktaran Ateş, mesleki tecrübelerini de gençlerle paylaştı. Yazarlık Okulu’nda dersler her Cumartesi gerçekleşecek ve aynı şekilde Süleyman Özışık ve Mehmet Akif Ersoy da gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaşacak. Kursa gençlerin ilgisi yoğun olurken kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifika da verilecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DaricaYazarlık Okulu
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova’da Ömer Karaoğlu Konseri﻿ Çayırova’da Ömer Karaoğlu Konseri﻿
Özel öğrenciler ‘Seksenler’ dizi setinde Özel öğrenciler ‘Seksenler’ dizi setinde
Çayırova’da Ömer Karaoğlu konseri Çayırova’da Ömer Karaoğlu konseri
“Müfettiş” salonu kahkahaya boğdu “Müfettiş” salonu kahkahaya boğdu
GKM’de değişen dünya konulu konferans GKM’de değişen dünya konulu konferans
Fizik Profesöründen Dantel Sergisi Fizik Profesöründen Dantel Sergisi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Çayırova’da Ömer Karaoğlu Konseri﻿
Çayırova Belediyesi Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür...

Haberi Oku