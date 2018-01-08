"Yeniden Uyanışı Sağlayacağız"

Medeniyet Derneğinin Kocaeli İl Yönetiminin düzenlediği programa Genel Başkan Ali ÖZTÜRK, Genel Sekreter Fatih AYHAN ve Genel Merkez Yöneticileri Harun YERLİKAYA ile Emrah Evren DİĞA katıldı.



Programa katılan seçkin davetliler arasında İlim Yayma Cemiyeti Darıca Şube Başkanı Hasan YILMAZ, AK Parti İl Bşk. Yardımcısı Arif AKÜZÜM, Ak Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer BIYIK ve yönetimi, SP İl İstişare Kurulu Üyesi İbrahim Altay, Gebze siyasetinin etkili isimlerinden Recep KAYA, Çayırova Bld. Meclis Üyesi Bülent KANCA, Dilovası Belediye Başkan yardımcısı Muhiyettin GÜLTEKİN vardı. Programa ayrıca Gebze, Çayırova ve Darıca Bölgesinden çeşitli STK'larda görev yapanların yanısıra siyasetçi, işadamı ve esnaflar katıldı.





Kahvaltı yemeğinin ardından toplantı salonuna geçilen programda Derneğin ve yeni oluşturulan Kocaeli İl Yönetiminin tanıtım sinevizyonları sunuldu. Programda Medeniyet Derneği Kocaeli İl Başkanı Mahmut ARDIÇ ve Medeniyet Derneği Genel Başkanı Ali ÖZTÜRK birer konuşma yaptılar.





ARDIÇ ''BİR MEDENİYETİN YENİDEN UYANIŞINI SAĞLAYACAĞIZ''





Programda konuşma yapan İl Başkanı Mahmut Ardıç ''Bir Medeniyetin Yeniden Uyanışını Sağlayacağız'' diyerek hedeflerini ve derneğin amaçlarını anlattı.

M.Ardıç Konuşmasına şöyle devam etti.





3 asra yakın bir süredir; Medeniyetimiz ve ülkemiz esaret altına alınmaya çalışılmaktadır. Bunun sonucu olarak Osmanlı imparatorluğu çökertilmiş, sonra bölgemiz; topyekün parçalanarak kabile devletlerine dönüştürülmüştür. Batı bununla yetinmemiş; hem ülkemizde, hem de bütün dünyada kendisine karşı koyabilecek yegane güç olan; İslam medeniyetini baskılama, unutturma ve dönüştürme yoluna gitmiştir. Fikir ve düşünce değerlerimizden bizi uzaklaştırmak isteyen batı, daha da ileri giderek ‘’Ya öleceksiniz yahut kölemiz olacaksınız’’ demektedir. Batı, modern aletleri ve teknolojik gücüyle bizi mankurtlaştırmak için elinden geleni ardına koymamaktadır.

Biz büyük medeniyetimizin büyük davasını, omuzlarımızda hissediyoruz. Biz yaşı ne olursa olsun bireyin yetişmesini amaçlıyoruz. İlmin, irfanın, ve İslam medeniyeti mefkûresi’nin yeni nesillere aktarılmasına çalışıyoruz. Toplumumuzun ve genç neslin duyarlılığını arttırarak, ülkemizde ve dünyada olup bitene karşı ayağa kalkıp cevap verebilecek ‘’bir dakika kardeşim benim de bu konuda bir fikrim ve yapabileceklerim var’’ diyebilecek bir neslin yetişmesi için çaba sarf edeceğiz.







ÖZTÜRK '' BİZİM MEDENİYETİMİZ ÜSTÜNDÜR''





Programda Konuşma yapan Medeniyet Derneği Genel Başkanı Ali ÖZTÜRK '' Bizim Medeniyetimiz Batı Medeniyetinden Üstündür'' dedi.

Ali Öztürk şöyle devam etti ''Biz Medeniyetimizin sadece ilmi değil, fikri, siyasi, iktisadi ve sanat yönünü de ele alarak çalışmalarımızı yürütmeliyiz. Medeniyetimizi bir kubbe olarak düşünürsek bunun manevi, siyasi, iktisadi ve Sanat ayakları vardır. Bu konuların hiç birini eksik bırakamayız. Önce kendimizden başlayarak, ailemiz, çevremiz ve sonra da topluma medeniyet değerlerimizi aktarmamız ve kendimiz dahil olmak üzere toplumu yetiştirmemiz gerekiyor.



