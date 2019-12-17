Yenişehirlioğlu’ndan Çayırova’da konferans

“Medeniyetlerin inşasında bize düşen vazife öncelikli olarak gençleri inşa etmektir” diyen Yenişehirlioğlu, "Gençliğin önemini anlamak için geçmişimize bakmak gerekiyor. Osmanlı coğrafyasında ideolojik tartışmaların yoğun olarak yaşandığı dönem 2. Meşrutiyet dönemidir. Bu dönemde batı karşısında yenilgiler ve bunalımlar var. Ne yapacağız da biz toparlanacağız düşüncesi hakim. Osmanlıcılık, Türkçülük, Batıcılık gibi düşünce akımları ortaya çıkıyor. Yeni bir toplum doğal olarak yeni bir neslin inşasını gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

Yazar Yenişehirlioğlu, Türkiye’nin Küresel sömürü medeniyetinin karşısındaki direnişinde muvaffak olabilmesi için temsil ettiği medeniyetin küresel sömürü medeniyeti karşısındaki üstünlüğünü ortaya koyabilmesi, kaybettiği kendi medeniyetinin kodlarını hayata geçirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Programın sonunda Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Yazar Yenişehirlioğlu’na çicek taktim etti.