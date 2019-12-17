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KÜLTÜR VE SANAT:
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Yenişehirlioğlu’ndan Çayırova’da konferans

Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu Çayırova Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde “ Medeniyetin İnşası” konulu bir konferans verdi. Konferansı Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Başkan Yardımcısı Kenan Tuzcu, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş dinledi.

Yenişehirlioğlu'ndan Çayırova'da konferans

17 Aralık 2019 Salı 10:32


“Medeniyetlerin inşasında bize düşen vazife öncelikli olarak gençleri inşa etmektir” diyen Yenişehirlioğlu, "Gençliğin önemini anlamak için geçmişimize bakmak gerekiyor. Osmanlı coğrafyasında ideolojik tartışmaların yoğun olarak yaşandığı dönem 2. Meşrutiyet dönemidir. Bu dönemde batı karşısında yenilgiler ve bunalımlar var. Ne yapacağız da biz toparlanacağız düşüncesi hakim. Osmanlıcılık, Türkçülük, Batıcılık gibi düşünce akımları ortaya çıkıyor. Yeni bir toplum doğal olarak yeni bir neslin inşasını gerektiriyor” ifadelerini kullandı.
Yazar Yenişehirlioğlu, Türkiye’nin Küresel sömürü medeniyetinin karşısındaki direnişinde muvaffak olabilmesi için temsil ettiği medeniyetin küresel sömürü medeniyeti karşısındaki üstünlüğünü ortaya koyabilmesi, kaybettiği kendi medeniyetinin kodlarını hayata geçirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Programın sonunda Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Yazar Yenişehirlioğlu’na çicek taktim etti.

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