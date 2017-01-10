KÜLTÜR VE SANAT:
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Yöresel Yemek Yarışması!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilecek “Yemekte Şehrin Bilgeleri” yöresel yemek yarışması için Kandıra Çarşamba Pazarında tanıtım standı kuruldu.

Yöresel Yemek Yarışması!

10 Ocak 2017 Salı 16:28

Pazara gelen vatandaşlara yarışmayla ilgili bilgi verildi, başvuru ve bilgi broşürleri dağıtıldı.

SON BAŞVURU 24 ŞUBAT 2017

Kocaeli sınırları içinde ikamet eden herkesin bireysel olarak katılabileceği yarışmanın en önemli şartı; tüm yemeklerin Kocaeli yöresine ait olması. Katılımcılar; 24 Şubat 2017 tarihine kadar başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak, isterlerse birden fazla tarifle de yarışmaya katılabilecek. Başvuru sırasında yemeğin tarifini ve kullanılan malzeme miktarını da paylaşacaklar. Başvurulardan sonra Seçici Kurul tarafından Kocaeli yöresine ait olmadığı tespit edilen yemekler ilçe elemelerine kabul edilmeyecek.

KATEGORİLER

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Akademik Ve Profesyonel Aşçılar Derneği, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Lokantacılar Odası’nın proje ortakları olduğu yemek yarışması; En Yöresel Çorba, En Yöresel Ana Yemek, En Yöresel Hamur İşi, En Yöresel Erişte Ve Pilav, En Yöresel Tatlı, En Yöresel Salata, En Yöresel Kışlık Konserve (Reçel, Marmelat, Turşu Vb.), En Yöresel Yemek Hikayesi, En Yeni Yöresel Tat kategorilerinde düzenlenecek. Son başvuru tarihi 24 Şubat 2017 olan yarışmanın her kategorideki 1.’ye 3 bin TL, 2.’ye 2 bin TL, 3.’ye bin TL, En Yeni Yöresel Tat Kategorisi birincisine 1.500 TL para ödülü verilecek.

KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılmak isteyenler başvurularını bağlı bulundukları ilçelerdeki KOMEK merkezlerinden ve http://www.komek.org internet adresi üzerinden yapabilecek. Yarışmaya Kocaeli merkez, ilçe ve köylerde yaşayan herkes bireysel olarak başvuru yapabilecek. Katılımcılar yarışmaya bir ya da birden fazla tarif ile başvurabilecek. Öncelikli eleme kriteri yemeğin yöreselliği olacak ve Kocaeli’ ye ait olmayan hiçbir başvuru kabul edilmeyecek. Selvi GEÇAL 

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Yöresel YemeklerYarışmaGebze GazetesiKocaeliçayırova
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