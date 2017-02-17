Kocaeli'nde ''Yöresel Yemek Yarışması'' başvuruları hala devam ediyor. Sizde kendi yörenizi tanıtmak istiyorsanız hiç vakit kaybetmeden başvurularınızı yapın.

Marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Kocaeli’nde,

‘’Yöresel Yemek Yarışması’’ ile bu yolda bir adım daha atılıyor

Yemekte Şehrin Bilgeleri Yöresel Yemek Yarışmasına başvurular sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen “Yemekte Şehrin Bilgeleri” Yöresel Yemek Yarışması için Kocaeli Yerel Kültür Platformuyla bir toplantı gerçekleştirildi. Gebze Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Kocaeli Yerel Kültürler Platformu Başkanı Dr. Metin Şentürk, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Abdullah Köktürk, Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Nilay Ayran, Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürü Hayriye Sözer, Kültür Bakanlığı’ndan proje danışmanı Ali Aktaş, platform başkanları ve üyeleri katıldı.

KÜLTÜREL DEĞERLER ORTAYA ÇIKACAK

Kocaeli Yerel Kültür Platformu üye ve başkanlarından oluşan katılımcılara Şube Müdürü Sözer tarafından hayata geçirilen “Yemekte Şehrin Bilgeleri” Yöresel Yemek Yarışması ile ilgili bilgiler aktarıldı. Kültürel değerlerimizin bir parçası olan yemek kültürümüzde dahil olmak üzere tüm kültürel öğelerimizin gelecek nesillere aktarılması amacıyla kentimizin kültürel değerlerinin ortaya çıkarılması ve bu konuda envanter oluşturulması noktasında çalışmaların yapılacağı belirtildi.

YARIŞMA BİR BAŞLANGIÇ

Bilge Şehir Kocaeli Projesi kapsamında hayata geçirilen “Yemekte Şehrin Bilgeleri” Yöresel Yemek Yarışması ile bir başlangıç yapılıyor. Daha sonraki aşamalarda kentin kültür dokusuna ait verilerin bir kent müzesinde sergilenmesi için veri toplanması çalışmaları yapılacak. Toplantıda başvuruların nasıl yapılacağı, ilçe elemeleri ve proje kapsamı konularında bilgiler aktarıldı. Nisan ayı sonunda yarışma finali yapılacağı ifade edildi. Toplantı sonunda katılımcılara bilgi ve başvuru formları dağıtıldı.

KATEGORİLER

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Akademik Ve Profesyonel Aşçılar Derneği, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Lokantacılar Odası’nın proje ortakları olduğu yemek yarışması; En Yöresel Çorba, En Yöresel Ana Yemek, En Yöresel Hamur İşi, En Yöresel Erişte Ve Pilav, En Yöresel Tatlı, En Yöresel Salata, En Yöresel Kışlık Konserve (Reçel, Marmelat, Turşu Vb.), En Yöresel Yemek Hikayesi, En Yeni Yöresel Tat kategorilerinde düzenlenecek.

PARA ÖDÜLLÜ YARIŞMA

Yarışmanın her kategorideki 1.’sine 3 bin TL, 2.’ye 2 bin TL, 3.’ye bin TL, En Yeni Yöresel Tat Kategorisi birincisine 1.500 TL olmak üzere toplamda 49 bin 500 TL para ödülü verilecek.

KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılmak isteyenler başvurularını bağlı bulundukları ilçelerdeki KOMEK merkezlerinden ve http://www.komek.org internet adresi üzerinden yapabilecek. Yarışmaya Kocaeli merkez, ilçe ve köylerde yaşayan herkes bireysel olarak başvuru yapabilecek. Katılımcılar yarışmaya bir ya da birden fazla tarif ile başvurabilecek. Öncelikli eleme kriteri yemeğin yöreselliği olacak ve Kocaeli’ ye ait olmayan hiçbir başvuru kabul edilmeyecek.

İLÇE ELEMERİ YAPILACAK

Başvurusu geçerli olanlar öncelikle bağlı bulundukları ilçelerde ön elemeye tabi tutulacak ve ilçe elemeleri her bir ilçede farklı günlerde olmak üzere aynı Seçici Kurul başkanlığında gerçekleştirilecek. İlçelerdeki ön elemelerde katılımcılar yemeklerini evde hazırlayıp getirecekler. Alanda mikrodalga bulunup isteyen katılımcılar yemeklerini ısıtabilecekler. İlçe elemelerinde derecelendirme ve herhangi bir maddi ödül olmayıp yalnızca Seçici Kurul tarafından final elemesine katılmaya hak kazananlar tespit edilecek.

FİNAL ELEMESİ

Final elemesi pratik uygulama esasına dayalı olarak, katılımcıların yemeklerini kurulan alanda pişirmesi şeklinde gerçekleştirilecek. Final programı ilimizdeki büyük otel ve restoranların usta şeflerinin katılımıyla Kocaeli yöresel yemeklerinin yapılıp sunulması etkinliğiyle renklendirilecek.

İFTAR PROGRAMLARINDA SUNULACAK

Yarışma kapsamında gün ışığına çıkarılan Kocaeli ’ ye ait yöresel yemekler Ramazan ayı içerisinde tüm ilçelerde gerçekleştirilecek Geleneksel İftar Programlarında halka sunulacak.