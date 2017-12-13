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KÜLTÜR VE SANAT:
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Yusuf Özkan Özburun Gebze'ye Geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında eğitimci,Yusuf Özkan Özburun “Sıradışı Düşünmek: Üretken Zekayı Keşfet” konulu seminer verecek.

Yusuf Özkan Özburun Gebze'ye Geliyor

13 Aralık 2017 Çarşamba 11:14

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında eğitimci,Yusuf Özkan Özburun “Sıradışı Düşünmek: Üretken Zekayı Keşfet” konulu seminer verecek.

Kocaeli  Belediyesi tarafından gerçeleştirilecek program Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi konferans salonunda 13 Aralık Çarşamba Saat:19.30’da başlayacak.

Seminere katılım ücretsiz gerçekleşecek.

 

 

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