Yusuf Özkan Özburun Gebze'ye Geliyor

Kocaeli Belediyesi tarafından gerçeleştirilecek program Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi konferans salonunda 13 Aralık Çarşamba Saat:19.30’da başlayacak.
Seminere katılım ücretsiz gerçekleşecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında eğitimci,Yusuf Özkan Özburun “Sıradışı Düşünmek: Üretken Zekayı Keşfet” konulu seminer verecek.
Kocaeli Belediyesi tarafından gerçeleştirilecek program Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi konferans salonunda 13 Aralık Çarşamba Saat:19.30’da başlayacak.
Seminere katılım ücretsiz gerçekleşecek.