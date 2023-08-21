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Zamana yenik düşen tarihi konağın rekonstrüksiyon işlemleri sürüyor

Kentin tarihi yapılarından biri olan, 1910 ila 1922 yılları arasında yapıldığı düşünülen Ferdane Hanım Konağı’nın rekonstrüksiyon çalışmalarına titizlikle devam ediyor.

Zamana yenik düşen tarihi konağın rekonstrüksiyon işlemleri sürüyor

21 Ağustos 2023 Pazartesi 13:25

İzmit Akçakoca Mahallesi Sırrı Paşa Caddesi’nde Tarih Koridoru olarak bilinen bölgedeki tarihi Ferdane Hanım Konağı’nda rekonstrüksiyon çalışmaları yapılıyor. Tescilli sivil mimarlık örneği Ferdane Hanım Konağı’nın çalışmalarını yapan İzmit Belediyesi, mimarinin kente yeniden kazandırılmasını hedefliyor. Kesin tarihi bilinmemekle birlikte 1910 ila 1922 yılları arasında yapıldığı düşünülen Ferdane Hanım Konağı’nın karkas çalışmalarını tamamladı. Karkas çalışmalarının tamamlandığı yapıda cephe horasan sıvaları da tamamlanırken iç mekanda horasan sıva imalatları devam ediyor. Sıva imalatlarının ardından ahşap doğrama, döşeme ve tavan kaplama imalatlarına geçilmesi planlanıyor. Yapıda çalışmalar ivedilikle devam ediyor.



İHA
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