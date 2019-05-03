"Zeki insanlar daha rahat karar alırlar"

Gerçek isminin Çiğdem Can olduğunu, Gerçek Hayat Dergisinde mizah yazıları yazarak kariyerine başladığını söyleyen yazar Mine Sota ; “Hayata olumlu bakmaya alıştığım için Yavuz Bülent Bakiler gibi biri karşıma çıktı ve yazı serüvenim böyle başlamış oldu. Gençlerimizde hayal kuramama ve hedef koyamama durumu var. Olmaz ki dememeliyiz. 95’den sonraki nesile, fark etmez nesli deniliyor. Ne sorsak onlardan fark etmez cevabını alıyoruz. Yazılarımdaki hedefim gençlik. Televizyon yayınları, diziler hayat standartlarımızı; beğeni ölçülerimizi yükselttiği için mutlu olamıyoruz. Her şeyi reklam ve algı yönetimi üzerine seçiyoruz. Tüketim alışkanlıklarımız onlara göre şekilleniyor” dedi.

KARARLARIMIZI ÇABUK ALIRIZ

Evlilikte Pozitif İletişim kitabının yazarı Psikolog-Terapist Şeyda Betül Kılıç, “ İnsan ve Karar Alma Mekanizmaları” isimli söyleşisinde” İnsan zihni günde 70 bin düşünce ile meşgul olur. Aldığımız kararlarla geleceğimizi inşa ediyoruz. Tecrübelerimiz, kararlarımızı etkiliyor. Düşüncelerimiz ve kararlarımız arasında çok sıkı bir bağ vardır. Aldığımız kararların çoğunu ne zaman aldığımızı bile hatırlamayız. Otomatik kararlar veririz. İnsan beyni acıdan ve stresten kaçar, hemen karar alarak kendini yormak istemez” şeklinde konuştu.



KARARLARIMIZ HAYATIMIZ; HAYATIMIZ KARARLARIMIZ OLUR

Zor karar almak zekâyı geliştirir. Zeki insanlar daha rahat, zor kararlar alırlar. Zekiler risk analizi, sonucu öngörme ve bilgi merkezli düşünme konusunda daha iyi kararlar alırlar. Karar alan ikna olmayı ister. Manipülasyon ve reklamların etkisinde o kadar fazla kalıyoruz ki ne zaman ve neden karar aldığımızı bile hatırlamıyoruz. Algılarımızla oynayarak kararlarımız etkilenir. Kararlarımız hayatımız; hayatımız kararlarımız olur”