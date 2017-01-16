Ozan Bakırcı’nın yönettiği oyun Gebzelilerin karşısına çıkmaya hazırlanırken kentimizde her zaman başarılı işler çıkarmış olan Tiyatro Vizyon’un yarınki oyununa yine büyük ilgi gösterilmesi bekleniyor.
Refik Sıla GÜVENÇ
''Zor Roman'' Yarın Sahnede!
Tiyatro Vizyon’un sahnelediği Zor Roman isimli yetişkin tiyatrosu yarın saat 19.30’da Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde Gebzelilerin karşısında olacak.
Ozan Bakırcı’nın yönettiği oyun Gebzelilerin karşısına çıkmaya hazırlanırken kentimizde her zaman başarılı işler çıkarmış olan Tiyatro Vizyon’un yarınki oyununa yine büyük ilgi gösterilmesi bekleniyor.