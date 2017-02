BU HAFTA SİZİN BURCUNUZU NELER BEKLİYOR? Burç yorumlarınızı yazının devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURCU



İletişim kurarken dikkatli olmalısınız. Sevgilinize, eşinize, arkadaşınıza çevrenizdeki herhangi biriyle iletişim kurarken önce kendinizi karşı tarafın yerine koyun yani empati yapmalısınız. Olumlu konuşmaya özen göstermelisiniz. Koç burcu hep gerçekçi tutumlarından dolayı kendisine açılan kapıların kapanmasına sebep olmuştur. Fakat bundan hiç bir zamanda pişmanlık duymamıştır. Hayatınızın felsefesi ''olması gereken olur'' bir kenara bırakmalısınız. İş hayatınızda çevrenizde sözler verip tutmayan tutarsız insanlardan yorulabilirsiniz. Para konusunda mücadele ettiğiniz gelecek korkularınızın yersiz olduğunu görüp rahatlayacaksınız. Sağlık konusunda da omurga bel sırt ağrılarına dikkat etmelisiniz. Bu hafta dikkat etmeniz gereken Eleştirilerden uzak durun!





BOĞA BURCU



Eleştiriden bunalacağınız bir haftadadasınız. Fazla kuşku yada endişeye kapılmayın. Eleştirilere kulak asmayın alınganlık yapmayın. İş hayatınızda çalışmak ve üretmek ön planda olacak aynı zamanda evinizde değişiklikler yapma isteği duyabilirsiniz. Her zaman hatalarınızı düzeltmeyi seviyorsunuz fakat alıngan tavırlar içerisindesiniz karşı tarafın eleştirilene sert tepkiler verebilirsiniz. Sakin olmaya çalışın aksi takdirde ilişkilerinizi çıkmaza sokabilirsiniz. Pazartesi Salı ve Çarşamba günü kim eleştirirse alınganlık yapamamaya özen gösterin ve tepki vermeyin. Parasal konularda ise ciddi anlamda hakkettiğinizi alacaksınız gelecek açısındada iş ve maddi açıdanda çok verimli olcaksınız. Arkadaş çevrenizi de gözden geçirip ilişkilerinize son verebilirsiniz.





İKİZLER BURCU



Özellikle iş konusunda dikkat! Zorlu bir dönemden geçiyorsunuz iş hayatınızda beklentilerinizde ve planlarınızda belirsizliğin arttığı bir dönemdesiniz. Sosyal çevrenizde beraber iş yapmayı planladığınız kişilere karşı duydugunuz güvenide sorgulayabilirsiniz. İkileme girdiğiniz ortamlardan ve güven problemi yaşadığnız insanlardan bir süre uzak durmalısınız. Geçtiğimiz aylarda borç verdikleriniz varsa bunları bu hafta geri alabilirsiniz. Doğru hedef belirleyin ve o hedefe yönelin.

Haftanın ilk 3 günü hakkınızda dedikodular duyabilirsiniz sakin kalmaya çalışın. Özür dilemek istediğiniz kişiler varsa haftasonuna saklayın. Kesinlikle bu hafta içinizde hissedip kararlı olun!



YENGEÇ BURCU



Bu hafta duyu organlarınıza dikkat etmelisiniz. Göz kulak burun gibi duyu organlarınızda herhangi ufak bir sıkıntı bile yaşarsanız doktora gitmelisiniz.İlişkilerinizi sorgulayabilirsiniz alışkanlıktan dolayı mı yoksa gerçekten aşıkmıyım diye sorgulayabilirsiniz. Mümkün olduğunda çözülmesi gereken problemleri ertelemeyin partnerlerinizle oturup sorunlarınızı çözümlemelisiniz.Yanlız olanlar ise kendilerini şanssız hissetmeyin çünkü bu dönem yeni bir ilişki için doğru bir dönem değil. Asla biraraya gelemeyiz dediğiniz ilişkileri tekrar sorgulayacaksınız. İlişkiler konusunda kendiniz karar vermeyin. Para ve iş konusunda bir zam konusu gündeminizdeyse bunu konuşmak için doğru bir haftada değilsiniz.





ASLAN BURCU





Zorluk çekebileceğiniz bir dönemdesiniz. Çok şüpheci tutumlarınız olabilir. Maddi harcamalarda kayıplarınız için kendinizi yıpratmamalısınız. her konuda aydınlanmak istiyorsanız sakin olarak düşünün geçmişinizi sorgulamayın.Şuurunuzdaki rüyalar gecelerinze yansıyabilir. bunları bişeylere yormayın geçmişle ilgilenmeyin. Olumsuz durumlardan ders almayı bilin sağlığınız son derece yerinde olacak. Tatlı dan uzak durmalısınız. Geçmişi bırakın şimdi ki duruma yönelin.





BAŞAK BURCU



Bu haftaya detaycılığınızla beslenip özgüvenli başlayacaksınız.. Bu hafta size yapılan süprizlere güzel ve enerjik bakın. İlişkinizin enerjisini yükseltmek için pozitif olun. İş hayatınızdaki belirsizliklerden kurtulacaksınız. Kaçtığınız sorunların üzerine gidip bu hafta çözeceksiniz. Bitirilen arkadaşlıklarınızı özleyeceksiniz ve özür dilemek içinde doğru zamandasınız. Sizi anlamayan insanlarda sizi anlamaya başlıcak kırgınlıklardan ve dengesizliklerinizden kurtulacaksınız Sahiplenici kimliğinizi ön plana çıkarmalısınız.



TERAZİ BURCU



Mali durumunuz getirdiği etkiyle çok titiz davranabilirsiniz İmkanlarımı daha fazla nasıl artırabilirim. Para arttıkça lükse olan düşkünlüğünüz artıyor. Bu hafta plansız düşünmeden yaptığınız harcamalar ileride içsel sıkıntılara yol açabilir. Plansız programsız bu hafta özellikle birşey yapmayın. Yeni bir iş bulmadan işinizden çıkmayı düşünmemelisiniz. Aşk hayatınızda içinizden geldiği gibi içten olmaya ve hesap sormamaya özen gösterin. Sağlık sorunlarınız arasında da öfke ile hareket etmeniz durumunda ufak kazalar yaşayabilirsiniz





AKREP BURCU



Çalışma ortamlarınızda bazı gizli saklı olaylar ortaya çıkabilir. Sizin için gizli kalmış konu mevzular öğrenebilirsiniz ve hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bu hafta sizin için planlanmış olumsuzlukların önünüze gelmesini hayatınızın en kötü olayıymış gibi görmektense öğrendiğiniz için mutlu olmalısınız. Maddi konularda para amacınız olmasın sadece ihtiyacınız olsun. Yüzleşmeler yaşayabilir ve bunun ardında da daha fazla para kazanmak için hırs yapabilirsiniz. Bekar akrepler evlilik kararı alabilir. Sabrettiğiniz herşeyi ele alıyorsunuz ve sizin için çözümcül bir hafta kimseye hesap sormaya kalkmayın. İyi niyetinizi koruyun.



YAY BURCU



Sorumluluk alma ve kazanma konusunda yorgun olduğunuz bir süreçtesiniz. Gerilmekten ve zorlanmaktan hoşlanmıyorsunuz. Her konuda disipline olmak sizi bir hayli yoracak. Dağınık olan herşeyi toparlayacaksınız. Aşkta mutlu olabilmek için yönetme arzunuzdan vazgeçmelisiniz. Sağlık konusunda iskelet diş ü ağrılarınıza dikkat etmelisiniz. . Bu dönemlerde bol bol dua etmelisiniz. Sorumluluktan korkmayın sorumluluk aldıkça güçleneceksiniz.





OĞLAK BURCU



Merak etmeyi ve sorgulamayı dozunda yapın. Partnerinizi kırkançlık krizleriyle bunaltabilirsiniz. Terk edilme terk etme gibi büyük geri dönüşü zor olan durumlara düşmeyin... Kendinize güvenin gelecek korkusu olabilecek tavır ve davranışlardan uzak durun. Güvensizliklerinizi endişelerinizi aşmaya çalışın sakin olmaya çalışın. Yeni ilişkilere bu dönemde başlamayın..Sağlıkta halsizlik hissedebilirsiniz Şüphelerinizin önüne geçin.



KOVA BURCU



Sindirim sistemi rahatsızlıkları ani rahatsızlıklar tansiyon rahatsızlıkları yaşayabilirsiniz. Yeme-içme alışkanlıklarınıza uyku düzeninize dikkat edin. Bu hafta kendi hayatınızı sorgulayayabilirsiniz. Akıl ve beden sağlıgınızı sorgulayıp dengelerinizi bozabilirsiniz. Tedbirli düzenli olun yanlış duygulardan uzak durun. Çevrenizde yanlış olan herşeyden uzaklaşabilirsiniz. Bu hafta kazancınızın artmasını bekliyorsanız, sonuçlanmasını beklediğiniz olaylar isekleriniz sonucuna ulaşacak gelişecek. Yanlızsanız yeni ilişkilere başlayabileceğiniz ortamlara girebilirsiniz.



BALIK BURCU



Duygularınızda ikilemde olabilirsiniz. Yanlış anlaşılmalara müsaitsiniz. haftanın 3 günü ağzınızdan çıkanlara dikkat edin. Aşkta zorluklar tartışmalar yaşayabilirsiniz karşınızdaki kişiyi düşünmeden hareket etmeyin empati kurun. Hayalinizi kurduğunuz herşeyi başarabilirsiniz. Çevrenizdekilere güvenin. Yanlızsanız yeni tanıştığınız insanları geçmişleri yüzünden istemeyebilirsiniz. Eski sevgiliniz gelebilir. Bu hafta melenkoliden uzak durmaya çalışın.