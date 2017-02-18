Darıcalı Nusr'et Teklif Yağmurunda!
Kendine has tarzıyla internette fenomen olan Nusret Gökçe bir çok hayran kitlesi kazandı. Yurtdışında da hayranları olan Gökçe'nin buaralar şansı daha da açıldı.
Yeni sezona damga vuracak Yeni sezon otomobillerinin tanıtımı içingörüşen firma, anlaştıkları takdirde tüm görsel ve TV reklamlarında et ustasına yer verecek. Sosyal medyada yaptığı ilginç paylaşımlarla dikkat çeken Gökçe, ABD’deki bir talk şova konuk olurken, Dubai’de de Leonardo DiCaprio’ya et servisi yapmıştı.