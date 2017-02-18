Darıcalı Nusr'et Teklif Yağmurunda! Kendine has tarzıyla internette fenomen olan Nusret Gökçe bir çok hayran kitlesi kazandı. Yurtdışında da hayranları olan Gökçe'nin buaralar şansı daha da açıldı.

18 Şubat 2017 Cumartesi 10:08

Türkiye deki firmalar başta olmak üzere yurtdışındaki firmalardan da reklam teklifleri alan Gökçe'yi Porsche marka yüzü yapmak istiyor





Yeni sezona damga vuracak Yeni sezon otomobillerinin tanıtımı içingörüşen firma, anlaştıkları takdirde tüm görsel ve TV reklamlarında et ustasına yer verecek. Sosyal medyada yaptığı ilginç paylaşımlarla dikkat çeken Gökçe, ABD’deki bir talk şova konuk olurken, Dubai’de de Leonardo DiCaprio’ya et servisi yapmıştı.





