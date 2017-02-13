Dilek ve Ömer’in düğününe konuk yağdı

Gebze de yaşayan Karadeniz kökenli ailelerinden Atilla ailesinin Fizyoterapist kızı Dilek ile Sayar Ailesinin oğlu Ömer, hafta sonu Darıca Elita otelde düzenlenen törenle hayatını birleştirdi. Genç çiftlerin nikah törenine konuklar akın ederken, düğün ise Kartal Titanic otelde yapıldı.

Gebze’nin tanınmış simalarından olan Sarkuysan İdari İşler Müdürü Sabri Atilla ile Solmaz Atilla’nın kızı Dilek Atilla ile Muhsine-Faruk Sayar’ın oğlu Ömer Sayar Cumartesi günü Darıca Elit’e Hotel’de düzenlenen güzel bir nikah töreni ile dünya evine girdi.

Nikah törenine eski adalet bakanı Hikmet Sami Türk’ün yanı sıra CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran, Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Kocaeli eski milletvekilleri Mehmet Hilal Kaplan ve Eyüp Ayar, GTO başkanı Nail Çiler, CHP Gebze İlçe Başkanı Recep Dursun, Birleşik Metal Gebze Şube Başkanı Necmettin Aydın, Sarkuysan fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı ile iş ve siyaset çevresinden çok sayıda davetli katıldı.

Nikah töreninde genç çiftlerin şahitliklerini Meryem Gül Erdem, Zeynep Abdullahoğlu, Hayrettin Çaycı, Bülent Perü, Sema Atay, Abdussamet Caner ve Koray Gültekin Bahar yaparken, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, kendisinden verilmesi istenen evlilik cüzdanını eski adalet bakanı Hikmet Sami Türk’ün vermesini istedi ve yeni evlenen çiftlere mutluluklar diledi. Eski Bakan Hikmet Sami Türk de gençleri tebrik ederek, Atatürkçü gençler yetiştirmeleri temennisinde bulundu. Evliliğin Türk medeni kanununda eşit imkanlar demek olduğunu ancak bu eşitlikte kadının çok önemli bir yeri olduğunu söyleyen Bakan Türk, evlilik cüzdanını gelin Dilek Atilla’ya vererek ömür boyu mutluluklar diledi.

Pazar günü ise, Kartal Titanik otelde düğün gerçekleştirildi. Yemekli olarak gerçekleşen düğüne Gebze ve İstanbul’dan Atilla ve sayar aileleri ile dostları akın etti.