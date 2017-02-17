Hicri Takvimde Ne Zaman Doğdunuz?
Siz hicri takvime göre hangi ayda doğduğunuz ?
Hicri Takvim, Hz Ömer'in halifeliği zamanında Hicretten 17 sene sonra, Miladi 639'da toplanan bir meclis tarafından Ali'nin önerisiyle, Hicretin gerçekleştiği yıl 1 kabul edilerek oluşturulmuştur. Bundan önce yıllar rakamla değil o yıl gerçekleşen önemli olayların isimleriyle anılmaktaydı.
Doğduğunuz ayın dinimize göre ne anlama geldiği aşağıda ki tabloda yer almaktadır.
Hicri takvime göre ne zaman doğdunuzu merak ediyorsanız aşağıda ki linke tıklayabilirsiniz.
http://www.dindersioyun.com/2014/04/hicri-takvimi-miladiye-cevir-hangi.html