Hicri Takvimde Ne Zaman Doğdunuz?

Hicri Takvim, Hz Ömer'in halifeliği zamanında Hicretten 17 sene sonra, Miladi 639'da toplanan bir meclis tarafından Ali'nin önerisiyle, Hicretin gerçekleştiği yıl 1 kabul edilerek oluşturulmuştur. Bundan önce yıllar rakamla değil o yıl gerçekleşen önemli olayların isimleriyle anılmaktaydı.Doğduğunuz ayın dinimize göre ne anlama geldiği aşağıda ki tabloda yer almaktadır.Hicri takvime göre ne zaman doğdunuzu merak ediyorsanız aşağıda ki linke tıklayabilirsiniz.