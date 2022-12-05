Bunlara Dikkat Eden Sürücüler Kışın Yolda Kalmıyor!

Yurt genelinde soğumaya başlayan havalarla birlikte küresel ısınmaya bağlı olarak çetin geçmesi beklenen kış şartlarında, otomobillerle sorunsuz bir şekilde seyahat etmek büyük önem arz ediyor. Ancak belirli kontroller sağlanmadığı takdirde araçların çalışmayacağı ya da yarı yolda bırakacağını dile getiren Pilot Garage uzmanları, sürücülere pratik önerilerde bulunuyor. Kış lastiğinin önemine dikkat çeken uzmanlar, yağışlı havalarda hayat kurtaran silecekler, far ve aydınlatma grubunun kontrolünü tavsiye ediyor. Ayrıca polen filtresi ve klima sistemi kontrolü de buğulanmalara karşı çözüm olarak öneriliyor.





İkinci el araç alım satımında hayatı kolaylaştıran Pilot Garage, sürücülerin yanında olmaya devam ediyor. Kış aylarında daha sık kullanılan araçların sağlıklı bir şekilde yol kat edebilmesi için sürücülerin çok basit önlemlerle araçlarını ve sevdiklerini koruyabileceğini söyleyen Pilot Garage uzmanları, yurt genelinde çetin bir kış mevsimi geçeceğini hatırlatıyor.





Bunlara dikkat eden sürücüler kış aylarında yolda kalmıyor





Uzmanlar, araçların düzenli olarak sürücüler tarafından kontrol edilmesinin, aracın ömrünü uzattığı gibi trafikteki can ve mal güvenliğini de üst seviyeye çıkaracağına dikkat çekiyor. 7 derecenin altındaki her hava koşulunda kış lastiği kullanımının olası yolda kalma senaryolarına karşı en önemli önlem olduğu belirten Pilot Garage ekibi, 3 mm’nin altında diş derinliğine sahip olan lastiklerin yenisiyle değiştirilmesi gerektiğin söylüyor. Ayrıca zorlu şartlar için bagajda kar çorabı, zincir, çeki demiri ve halat, reflektör, takoz, ilkyardım setinin bulunmasını tavsiye ediyor. Aşağıdaki önerilere kulak veren sürücüler ise kış aylarında yolda kalmadığı gibi konforlu ve güvenli yolculukların tadını çıkarıyor:

Silecek mekanizması ve silecek lastiklerini kontrol edin, camlarda iz bırakan ya da sesli çalışan silecekler ömrünü tamamlamış olabilir ve cam temizliğini sağlıklı yapmayarak görüşü engeller





Antifrizli silecek suyu kullanımı silecek suyunun donarak su tankının çatlamasını önler, ayrıca silecek suyu çalıştırıldığında ortaya çıkacak ani donmalar sürüşü tehlikeye atabilir





Klima ve kalorifer sistemi bakımı iç mekandaki ısıyı ideal duruma getirirken polen filtresinin değişimi buğulanmayı önler. Kötü koku, ısınma problemleri ve buğulanma, havalandırma sisteminde problem olduğuna işaret eder





Motor yağı seviyesinin düzenli kontrolü motorda oluşacak hasarları engeller, motor yağ seviyesi düşük olan araçlar yatak sararak yolda bırakabilir, gerekli görüldüğünde ekleme yapılmalıdır





Sabahları zor çalışan bir aracınız varsa akünün şarjı zayıf olabilir, biten bir akü yüzünden acil durumlarda aracınızın çalışmaması tehlikesiyle karşılaşabilirsiniz. Bu sebeple akü zayıfsa yenilenmeli ya da kısa süre için bir takviye kablosu bagajda bulundurulmalıdır





Farlar, stoplar, fren lambaları, sis farları, sinyal lambalarının tüm ampulleri kontrol edildiği takdirde yağışlı havalarda görüş problemi yaşanmadığı gibi seyir halindeki diğer araçlara karşı görünürlüğünüz korunmuş olur, iyi bir far ayarı iyi görüş sağlar





Motor soğutma sıvısı olarak sadece su kullanmak motorun ömrünü kısaltır, donmaya sebep olur. Antifrizli soğutma sıvıları donmaya karşı koruduğu gibi motorda korozyonu önler





Fren balatası ve disklerini ara ara gözle kontrol etmek faydalıdır; frenlerin geçmişte olduğu kadar iyi tutmadığını hissediyorsanız, balatalar gözle görülür şekilde bittiyse, disklerde aşınma çoksa mutlaka fren sistemi elemanları yenilenmelidir







