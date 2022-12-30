OtoKonfor PSM Awards’tan Ödülle Döndü!

Yüzde yüz yerli ve milli sermayeyle geliştirilen OtoKonfor, PSM Awards’ta Dijital Dönüşüm Gümüş Ödülü’nü almaya hak kazandı. OtoKonfor Kurucu Ortağı ve CEO'su Timur Selçuk Turan, aldıkları ödül ile ilgili "İlk yola çıktığımız günden bu yana dijitalleşme ve inovasyona verdiğimiz değerin PSM Awards tarafından ödülle taçlandırılması bizler için gurur verici bir gelişme. Kullanıcılarımıza ve iş ortaklarımıza bu vesileyle tekrar teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Otomotiv ve sigortacılık sektörüne, teknolojik altyapısıyla yenilikçi çözümler üretme hedefiyle yola çıkan OtoKonfor uygulaması, PSM Awards 2022’de Dijital Dönüşüm Gümüş Ödülü’nün sahibi oldu. Finans ve teknoloji sektörünün gelişmesini hedef alan yenilikçi ürün ve hizmetleri desteklemek, inovatif projeleri öne çıkartarak gelişimindeki iş modellerinin, deneyimlerin ve birikimlerin paylaşılmasını sağlamak ve ödeme sistemleri endüstrisindeki yaratıcılığı teşvik etmek amacıyla 2018 yılından bu yana düzenlenen PSM Awards ödül töreninde OtoKonfor Kurucu Ortağı ve CEO'su Timur Selçuk Turan’a Gümüş Ödül takdim edildi. Turan, yaptığı konuşmada "İlk yola çıktığımız günden bu yana dijitalleşme ve inovasyona verdiğimiz değerin PSM Awards tarafından ödülle taçlandırılması bizler için gurur verici bir gelişme. Kullanıcılarımıza ve iş ortaklarımıza bu vesileyle tekrar teşekkür ediyoruz." dedi.

Dünyada henüz bir benzeri olmayan modelleme ile; periyodik araç bakımından lastik değişimine, vale hizmetinden çekici yardımına, yerinde yıkamadan araç alım satım danışmanlığına kadar her araç sahibinin ihtiyaç duyacağı hizmetler için inovatif çözümler üreten OtoKonfor, Google Play Store ve IOS App Store'dan tamamen ücretsiz kullanıma sunuluyor.