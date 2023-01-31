Otomerkezi.net Bursa ve Yalova’da!

Anadolu'da büyümesini sürdüren şirket, Bursa ve

Yalova hizmet noktalarının kapılarını açtı. Yılda 1.5 adet

araç satışı gerçekleştirecek Bursa ve Yalova showroomları ile

hizmet vermeye devam eden Otomerkezi.net, yıl sonuna

kadar İzmir, Samsun, Trabzon ve Kocaeli/Gebze’de de

tüketicilerle buluşmayı hedefliyor.





Türkiye'nin ikinci el markası Otomerkezi.net, büyümeye devam

ediyor. Ülke genelinde bayi ağını genişletme hedefiyle yola çıkan

Otomerkezi.net, yılda 20 bin araç satılan Yalova ile yine yılda 300

bin adet araç satışının gerçekleştiği Bursa’daki yeni bayisiyle iki yeni

showroomu daha hayata geçirmiş oldu.

Yıl sonuna kadar bayi sayısını 40’a çıkarmayı hedefleyen

Otomerkezi.net, Hemen Sat sistemi üzerinden tek tıkla araç satışına

imkan tanıyor. Yeni yılda İzmir, Trabzon, Samsun ve Kocaeli-

Gebze’de yeni hizmet noktaları ile tüketicilerle buluşacak şirket; tek

çatı altında ekspertiz, noter işlemleri, kasko ve sigorta işlemleri ve

çok çeşitli kredilendirme seçenekleri ile avantajlı ödeme koşullarını

bir arada sunarken, 1 yıl/15 bin kilometre mekanik ve elektrik

kaynaklı arızalara karşı garanti verebiliyor.





otomerkezi.net Hakkında

İkinci el otomobil satışında 360 derece en iyi hizmeti sunmak üzere geliştirdiği ve binlerce

müşterisinin memnuniyeti ile başarısını tescillediği OTOMERKEZİ sistemini, Kredilendirme, Sigorta,

Ekspertiz, Mini Onarım ve Oto Yıkama servisleriyle zenginleştirmiştir. Zenginleştirdiği servisleri

markalayarak, Sönkar Filo Kiralama, Enkar Sigorta, Pratik Ekspertiz, Pratik Mini Onarım, Pratik Oto

Yıkama markalarını ortaya çıkarmıştır. Global franchising sistemleri ve yerel sektör dinamiklerinden

sentez oluşturarak hayata geçirdiği OTOMERKEZİ Yetkili Satıcılık Organizasyonu ile markasını ve

kaynaklarını paylaşarak yatırımcılarıyla birlikte bir “Ortak Artı Değer” platformu meydana getirmiştir.

Bugün, ulusal bir markaya dönüşen OTOMERKEZİ, yetkili satıcıları ile Türkiye’nin dört bir köşesinde

ikinci el otomobil piyasasını kurumsallaştırmaya, geliştirmeye, müşterilerine güven, yatırımcılarına