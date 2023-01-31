Otomerkezi.net Bursa ve Yalova’da!

Anadolu'da büyümesini sürdüren şirket, Bursa ve
Yalova hizmet noktalarının kapılarını açtı. Yılda 1.5 adet
araç satışı gerçekleştirecek Bursa ve Yalova showroomları ile
hizmet vermeye devam eden Otomerkezi.net, yıl sonuna
kadar İzmir, Samsun, Trabzon ve Kocaeli/Gebze’de de
tüketicilerle buluşmayı hedefliyor.
Türkiye'nin ikinci el markası Otomerkezi.net, büyümeye devam
ediyor. Ülke genelinde bayi ağını genişletme hedefiyle yola çıkan
Otomerkezi.net, yılda 20 bin araç satılan Yalova ile yine yılda 300
bin adet araç satışının gerçekleştiği Bursa’daki yeni bayisiyle iki yeni
showroomu daha hayata geçirmiş oldu.
Yıl sonuna kadar bayi sayısını 40’a çıkarmayı hedefleyen
Otomerkezi.net, Hemen Sat sistemi üzerinden tek tıkla araç satışına
imkan tanıyor. Yeni yılda İzmir, Trabzon, Samsun ve Kocaeli-
Gebze’de yeni hizmet noktaları ile tüketicilerle buluşacak şirket; tek
çatı altında ekspertiz, noter işlemleri, kasko ve sigorta işlemleri ve
çok çeşitli kredilendirme seçenekleri ile avantajlı ödeme koşullarını
bir arada sunarken, 1 yıl/15 bin kilometre mekanik ve elektrik
kaynaklı arızalara karşı garanti verebiliyor.
otomerkezi.net Hakkında
İkinci el otomobil satışında 360 derece en iyi hizmeti sunmak üzere geliştirdiği ve binlerce
müşterisinin memnuniyeti ile başarısını tescillediği OTOMERKEZİ sistemini, Kredilendirme, Sigorta,
Ekspertiz, Mini Onarım ve Oto Yıkama servisleriyle zenginleştirmiştir. Zenginleştirdiği servisleri
markalayarak, Sönkar Filo Kiralama, Enkar Sigorta, Pratik Ekspertiz, Pratik Mini Onarım, Pratik Oto
Yıkama markalarını ortaya çıkarmıştır. Global franchising sistemleri ve yerel sektör dinamiklerinden
sentez oluşturarak hayata geçirdiği OTOMERKEZİ Yetkili Satıcılık Organizasyonu ile markasını ve
kaynaklarını paylaşarak yatırımcılarıyla birlikte bir “Ortak Artı Değer” platformu meydana getirmiştir.
Bugün, ulusal bir markaya dönüşen OTOMERKEZİ, yetkili satıcıları ile Türkiye’nin dört bir köşesinde
ikinci el otomobil piyasasını kurumsallaştırmaya, geliştirmeye, müşterilerine güven, yatırımcılarına
kazanç sağlamaya devam etmektedir.