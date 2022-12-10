Otomerkezi.net ve N Kolay İşbirliğiyle Avantajlı Kredi!

Türkiye'nin 30 farklı noktasında hizmet veren, ikinci el otomobil pazarının önemli oyuncularından Otomerkezi.net, Aktif Bank ile yaptığı yeni işbirliğiyle otomobil sahibi olmak isteyenlerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Aktif Bank’ın dijital bankası N Kolay’ın sunduğu 1,79’dan başlayan kredi oranı, tüm Otomerkezi.net bayilerinde kullanılabilecek ve tüketiciler birkaç dakika içerisinde tamamen dijital ortamda kredi süreçlerini tamamlamış olacak. Ayrıca N Kolay’dan kredi kullanan ve Otomerkezi.net bayilerinden otomobil alanlara Shell’den 500 TL değerinde hediye kartı da armağan edilecek.





İkinci el otomobil pazarının kurumsal temsilcilerinden Otomerkezi.net, Aktif Bank ile yeni bir işbirliğine imza attı. Yapılan işbirliği çerçevesinde, Otomerkezi.net'ten bir otomobil satın almak isteyen otomobilseverler için yepyeni finansal kolaylıklar sağlanıyor. Aktif Bank’ın dijital bankası N Kolay üzerinden sunulan 1,79’dan başlayan kredi oranı, Otomerkezi.net’in tüm bayilerinde geçerli olacak şekilde, bir otomobil satın almak isteyen tüketiciler için 48 aya varan vade fırsatları dasunacak. Üstelik N Kolay’dan kredi kullanan ve Otomerkezi.net’ten otomobil alan müşterilere Shell’den 500 TL değerinde hediye kartı da armağan edilecek.





İkinci elde kredi verilmeye uygun olan her 10 otomobilden 6’sı krediyle satın alınıyor





Yapılan işbirliğiyle ilgili açıklama yapan Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş “İkinci el otomotiv pazarında satın alma kriterlerinin başında gelen taşıt finansman çözümlerine önem veriyor, tüketicinin bir otomobilsahibi olmasını kolaylaştıracak yeni adımlar atmaya gayret gösteriyoruz. Bugün ikinci elde alınan, kredi verilmeye uygun her 10 otomobilden 6’sı krediyle satın alınıyor. Aktif Bank ile yaptığımız işbirliğiyle de tüketicilerin otomobil satın alma süreçlerini kolaylaştırmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.













Deneyimimizi sektör ile bir araya getiriyoruz





Aktif Bank’ın kendine özgü iş modeli ve güçlü dijital altyapısı ile perakende sektöründe önemli bir rol üstlendiğini söyleyen Aktif Bank Perakende Bankacılık Grup Başkanı Pınar Yılmaz ise “Aktif Bank olarak 7/24 çevrim içi, veriye dayalı analitik çalışmalar ile kredi başvuru değerlendirmesi, dijital evrak süreci, yüksek onay oranları ve müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak tasarladığımız ürünlerimiz ile tüketicilerin krediye ulaşmasını kolaylaştırıyoruz. Sektörün güçlü oyuncularıyla yaptığımız anlaşmalar da sağlıklı büyümemizi sürdürülebilir kılıyor. Sahip olduğumuz deneyimimizi ve N Kolay’ın müşteri odaklı, hayatı kolaylaştıran dijital çözümlerini, Otomerkezi.net’in sektörde sunduğu ikinci el otomobil portföyü ile birleştirerek iş birliğimizi daha da geliştireceğimize inanıyoruz.” ifadesini kullandı.









Otomerkezi.net Hakkında

İkinci el otomobil satışında 360 derece en iyi hizmeti sunmak üzere geliştirdiği ve binlerce müşterisinin memnuniyeti ile başarısını tescillediği Otomerkezi.net sistemini; kredilendirme, sigorta, ekspertiz, mini onarım ve oto yıkama servisleriyle zenginleştirmiştir. Otomerkezi Otomotiv A.Ş bünyesinde ayrıca Enkar Sigorta, Pratik Ekspertiz, Pratik Mini Onarım, Pratik Oto Yıkama markalarını ortaya çıkartırken; Otokredibul, Hemensatmerkezi.com gibi dijital projeleri de yürütmektedir. Global franchising sistemleri ve yerel sektör dinamiklerinden sentez oluşturarak hayata geçirdiği Otomerkezi.net Yetkili Satıcılık Organizasyonu ile markasını ve kaynaklarını paylaşarak yatırımcılarıyla birlikte bir “Ortak Artı Değer ” platformu meydana getirmiştir. Ayrıca YellowTeam mobil temsilcilik ile Türkiye’nin her noktasında otomobil alım-satımı ve yan hizmetleri ile OtoBroker sistemini devam ettirmektedir. Bugün, ulusal bir markaya dönüşen Otomerkezi.net Türkiye’nin dört bir köşesinde ikinci el otomobil piyasasını kurumsallaştırmaya, geliştirmeye, müşterilerine güven, yatırımcılarına kazanç sağlamaya devam etmektedir.