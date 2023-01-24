Otomotiv Girişim Platformu Yatırımcıyla Girişimciyi Buluşturacak!





İkinci el araç pazarına getirdiği yeniliklerle adından söz ettiren Otomerkezi.net’in CEO’su Muhammed Ali Karakaş, Otomotiv Girişim Platormu isimli küresel çapta bir platform kurdu. Karakaş, elektrikli araç pazarının önümüzdeki 10 yıllık gelişimini, ikinci el ve sıfır araç pazarlarının kısa ve orta vadedeki süreçlerini, otomotiv girişimleri, yatırımları, finansmanı, hizmetleri ve teknolojilerini küresel çapta takip ettiklerini, araştırmalar yaptıklarını ve bu doğrultuda böyle bir girişim platformu kurmaya karar verdiklerini söyledi. Karakaş, bu araştırmaların bir sonucu olarak, Türkiye’nin küresel çapta Uzak Doğu, Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri arasında, ikinci el araç pazarı ticaretinin merkezi olacağını, elektrikli araç pazarına bölgesel çapta üs konumunu alacağını ve en önemlisi otomotiv-finans-teknoloji alanında girişimlere ev sahipliği yapacağını ifade etti.





Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında temelleri atılan ve 2023’ün ilk günlerinde kurulan Otomotiv Platformu, otomotiv sektörünü, finans ve teknoloji odağında geliştirmeyi hedefliyor. Platform ile “OtoFinans” ve “OtoTech” açılımlarıyla, otomotivle ilgili tüm girişimlere ev sahipliği yapmayı hedeflediklerini dile getiren Karakaş, bu konuda geleneksel yöntemlerin dışında çözümler üreteceklerini, bunu da ulusal pazarın dinamiklerine bağlı kalmadan gerçekleştireceklerini ifade etti.





“Otomotiv sektörü girişimcilerine ve yatırımcılarına rehberlik”





Karakaş, sektörün global çapta trendleriyle ilgili olarak şunları söyledi: “Pandemi sonrası küresel çapta ve özellikle otomotiv sanayisinde yaşanan üretim krizleri, daha sık irdelenmeye başlanan iklim ve çevre sorunları, yükselen enflasyonun etkisi, insanların satın alma tercihlerini ve tutumlarını, markaların da üretim ve pazarlama anlayışlarını kökten değiştirmeye başladı. Küresel markalar ikinci elde yenileme hizmetine ciddi yatırımlara başladı. Yeni nesil gelir modeli uygulamaları ortaya çıktı. Yenilikçi-çeşitli-kolaylaştırıcı finansal çözümlerin üretildiği, satış sonrası hizmetlerin öne çıktığı, araç kullanım maliyetlerinin 360 derece yönetileceği bir sürece geçildi. İşte tüm bu trendlere, gelişimlere, girişimlere ve yatırımlara Türkiye’nin ev sahipliği yapması ya da 5 bin kilometlerelik bir hatta merkezi konumu üstlenmesini teşvik etmek istiyoruz. Küresel çapta, otomotiv sektörünün yeni girişimcilerine, yatırımcılarına kılavuzluk yapacağız. Hızla büyüyen, ikinci el ve elektrikli araç pazarında Türkiye merkezli fırsatlar sunuyor, ilişki ekosistemimizi, elimizdeki verileri ve deneyimlerimizi paylaşmayı istiyoruz.”





Globalde örnek otomotiv yatırımcı ağı modellerini incelendi





Karakaş şöyle devam etti; “Küresel piyasalarda otomotiv sektörüne ait girişimleri, iş birliklerini ve yatırımları incelediğimizde, üretici firmaların yatırımcı ilişkileri, iştirak yönetimi ticari iş birlikleri, sektör içi-sektör dışı ticari iş birlikleri olduğunu gözlemledik. Her birinin hem sektörden hem sektör dışından olup, aynı zamanda uluslararası sermaye piyasalarına kote olduklarını gördük.”





Hedef sektörde küresel ölçekli markalar yaratmak





Otomotiv Girişim Platformu, global çapta girişimler başlatmayı ve bu girişimlerin, yatırımcılarına ciddi kazançlar getirmesini sağlamayı hedefliyor. Her bir girişim için alınan yatırımlarla, globalde büyük ölçekli yatırım bankalarıyla ticari işbirlikleri yapabilen, küresel pazarlarda söz sahibi olmaları amaçlanıyor. Kurucu Karakaş, “Uygun bulduğumuz girişimleri, güçlü bir planlama ile halka arz için hazırlıklamak ve yatırımcı gruplarından alınan sermaye, satış gelirleri, yatırım bankaları ile ticari olarak yapacağımız anlaşmalarla mali yapımızı güçlendirmek. Böylece uluslararası sermaye piyasalarında işlem gören küresel markalar üretmek.” diyor.





OGP’nin 3 yıllık planı 250 yatırımcıya ulaşmak





Otomotiv Girişim Platformu, ilk etapta kategorize edilen girişim alanlarına dair minimum 250 yatırımcıya ulaşmayı planlıyor. Sonrasında en az 25 büyük ölçekli yatırımcı ve büyük ölçekli yatırım bankalarıyla ticari işbirliklerimizi gerçekleştirerek Türkiye’den yenilikçi, global otomotiv girişimi markaları çıkarmak hedefleniyor. Girişimciler, info@otomotivgirisim.com e-posta adresi üzerinden başvuruda bulunabiliyor.