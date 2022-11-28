“Sektördeki Durgunluğun Bir An Önce Sonlanmasını Umut Ediyoruz”

Ülke çapında 300 noktada hizmet veren Pilot Garage, ÖTV matrahında yapılan yeni düzenlemenin ikinci el otomobil pazarına olan etkilerine ilişkin görüşlerini paylaştı. Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre “1 Aralık’a kilitlenmiş olan pazarda, düzenleme tarihinin öne çekilmesi belirsizlik atmosferinin kısa bir süre içinde ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Rutin olarak ekspertiz girişlerimiz ve alım-satımlar devam ediyor; otomobili satmaya veya almaya ihtiyacı olanlar arasında ticarette bir durma yok. Ancak ikinci el araç fiyatlarında beklentiyle birlikte bir istikrarsızlık ortamı oluştu. Bazı otomobillerin fiyatı düşerken bazıları sabit kaldı, bazı modellerde ise artış oldu. Bu da tüketicilerin kafasının karışmasına sebep oluyor. Tüketicilere tavsiyemiz, beğendikleri ve fiyatını mantıklı buldukları otomobili satın almaları yönünde. Genel anlamda bu yılın ikinci yarısında yaşanan dramatik durgunluğun matrah düzenlemesi ile bir an önce sonlanmasını umut ediyoruz.” şeklinde konuştu.









Oto ekspertiz süreçlerinin gelişiminde önemli katkıları olan Pilot Garage, tüm gözlerin 1 Aralık tarihine odaklandığı bugünlerde, ikinci el araç pazarıyla ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Ekspertiz girişlerinde anlamlı bir düşüşün gözlemlenmediği yapılan açıklamada belirtilirken, Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre “Alım satımlarda ve ekspertiz girişlerimizde çok sert bir düşüş gözlemlemiyoruz. Rutin bir şekilde süreç devam ediyor, düzenleme tarihinin öne çekilmesi sektör tarafından olumlu karşılandı. Özellikle otomobile gerçekten ihtiyacı olanlar ve satma hedefi taşıyan araç sahipleri buluşuyor. Ancak yatırım amacıyla alım satım yapanlar bekleme sürecinde. Aylardır süregelen belirsizlik havası sektörde ciddi bir şekilde dağılmış durumda ve hem tüketiciler hem de sektör temsilcileri öngörüde bulunabiliyor. Bu yılın ikinci yarısını etkisi altına alan durgunluğun matrah düzenlemesi sonrasında bir an önce sonlanmasını umut ediyoruz.” dedi.





“Fiyatlardaki istikrarsızlığa artık yorum dahi yapmak zor”





Tüketiciler arasında önemli bir kitleninse fiyatları izlediğini kaydeden Emre, ikinci eldeki önemli problemlerden birinin fiyat istikrarsızlığı olduğuna dikkat çekti. “Tüketiciler de, biz sektör temsilcileri de fiyatları takip etmekte zorluk çekiyoruz, yorum dahi yapmak zor bir hale geldi. Bu da doğal olarak bir kafa karışıklığına ve hem aracı alan hem de satan tarafta kararsızlığa yol açıyor. Bir kesim panik satışla elindeki otomobili satmaya çalışırken, diğer bir kesim pahalıya alma endişesi taşıyor. Bazı marka ve modellerde 1 hafta 10 gün gibi bir süreçte yüzde 5-8’e kadar düşüş gözlemlerken bazılarında sabit kaldı, bazı marka ve modellerde ise fiyatlarda yükseliş gözlemleniyor. Matrah düzenlemesiyle birlikte fiyatı 800 bin TL üstünde olan ikinci el araç fiyatlarında anlamlı bir düşüş gözlemleneceğini düşünmüyoruz. Bu nedenle beğendiğiniz, fiyatını mantıklı bulduğunuz aracı satın almanızı ve yine her zamanki gibi satın almadan kurumsal, TSE belgeli ekspertiz noktalarında detaylı kontrolden geçirmenizi tavsiye ediyoruz.” önerisinde bulundu.