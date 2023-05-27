OTOMOBİL:
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Sıfır araçtaki fiyat artışı ve arz sıkıntısı motosiklet satışlarını patlattı

Otomobil fiyatlarında yaşanan artış ve arz sıkıntısı vatandaşı motosiklet almaya itti. Geçtiğimiz yıla oranla motosiklet satışlarındaki artış yüzde 450’yi buldu.

Sıfır araçtaki fiyat artışı ve arz sıkıntısı motosiklet satışlarını patlattı

27 Mayıs 2023 Cumartesi 11:28
  Otomobil sektöründe yaşanan fiyat artışı ve bulunabilirliğin düşük olması vatandaşı motosiklet almaya yöneltiyor. Motosiklet sektörüne talep her geçen gün artıyor. Bir önceki yıla göre motosiklet satışlarındaki artış yüzde 450’yi bulmuş durumda. Motosiklet satıcıları bu durumdan oldukça memnun. 
 
  Ortalama bir motor 20 bin ile 120 bin TL arasında satılıyor. Satıcılar, motor kullanmak isteyenleri, sürüş güvenliği için kask, eldiven gibi ekipmanları da satın alması konusunda uyardı. 
 
  “En çok 125cc scooterler tercih ediliyor” 
  Sıfır araçlarda bulunabilirliğin düşük olduğundan kaynaklı motosikletlere talebin oldukça arttığını belirten motosiklet firma yetkilisi Tayfun Balaman, “Özellikle son zamanlarda 125cc motorlarda ehliyetin kaldırılma durumu söz konusu olduğu için bu motorlara oldukça talep arttı. Pazar olarak da motor satışlarında geçtiğimiz yıla göre yüzde 450 artış var. En çok tercih edilen modeller, genelde 125cc scooterler tercih ediliyor. Yaklaşık 15 gün önce 50 adet motosiklet geldi, hemen bitti. Motosiklette bulanabilirlik markalara göre değişiyor. Motor stoku markalara göre de değişiyor” dedi. 
 
  “Güvenlik ekipmanlarını da almalısınız” 
  Aracını satıp başka bir araç alamayan, trafikten uzak kalmak isteyen aşırı şekilde yönelen vatandaşların bulunduğu söyleyen Balaman, ”Scooter modellerinde fiyat aralığı 20 bin ile 120 bin TL arasında değişiyor. Motor alacak vatandaşlar, markaların kendi bayilerinde almalarını öneriyorum. Motor sürmeye yeni başlayacak vatandaşlar kask, mont ve eldiven gibi ekipmanları almadan yola çıkmamaları gerekiyor” şeklinde konuştu. 
 
  Bakan Soylu’dan motosiklet ehliyetine ilişkin açıklama 
  Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde 125 cc altındaki motosikletlerle ilgili ehliyet düzenlemesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştüklerini aktardı. Bununla beraber 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabileceğini ve bu konudaki çalışmalar belli bir noktaya geldiğini söylemişti. Bakan Soylu, motosikletle alakalı ek bir dersle bunu sağlayabileceklerini ve onun için ayrı bir motor ehliyeti almaya da gerek kalmayacağını belirtti. 
                                


İHA
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