Süperspor Otomobiller Uzmanlık İstiyor!

Oto ekspertiz süreçlerinde farklı ihtiyaçları karşılamak ikinci el araç pazarı büyüdükçe önem kazanmaya başladı. Lüks ve süperspor araçların satın alınmadan önce standart otomobillerden daha detaylı bir kontrole ihtiyacı olurken, Pilot Garage hem alıcı hem de satıcılar nezdinde performans otomobilleri sınıfında ilk tercih oluyor. Yıllar içinde İstoç, Maslak gibi bayilerde teknik ekibin kendini bu alanda geliştirdiğini ifade eden Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, çıkacak olası masrafların milyonları bulabileceğine karşı uyardı. Ayrıca ehil olmayan eller tarafından süperspor ve ultra lüks araçların kontrolünün kalıcı hasarlar bıraktığını iletti.













Yılda ortalama 1 milyon adet otomobile ekspertiz ve check-up hizmeti veren Pilot Garage, niş alanlarda da çözümler üretiyor. Performans odaklı üretilen hot hatch türü araçlar ve süperspor otomobillerde motor, şanzıman ve yürüyen aksam kontrolü çok detaylı bir kontrol ve testlere ihtiyaç duyuyor. Yüksek güç için turbo besleme ve süperşarj çözümleri sıklıkla kullanılırken, aşırı ısıya ve yüksek sıkıştırmaya maruz kalan performans odaklı motorlarda yağ yakma ve su eksiltme problemlerine karşı Pilot Garage uzmanları birçok test ve kontrol gerçekleştiriyor.





Hafiflik için karbon kevlar gibi malzemelere yer verilen süperspor araçlarda karoser ve şasinin dikkatli bir şekilde incelendiğini belirten Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, "Standart otomobillerden çok başka bir dünyanın üyeleri olan bu otomobillerin kontrolü uzmanlık gerektiriyor. Belirli şubelerde bu tür araçlarda deneyim sahibi olan teknik ekibimiz sayesinde tercih ediliyoruz. Lüks araç grubunda ise teknoloji ve konfor donanımlarıyla güvenlik donanımlarının doğru çalışıp çalışmadığının kontrolü yapılıyor." diyor.





Yeri geldiğinde 25-30 milyon TL değerindeki araçların ekspertiz işlemini gerçekleştirmenin büyük titizlik gerektiğini belirten Emre, "Boyada, fitillerde ya da motor mekanik kontrolünde yapılacak en ufak bir hata satıcının mağdur olmasına sebep olabiliyor. Diğer taraftan bu tarz araç satın almayı düşünen müşterilerse işinde ehil olmayan işletmelerde kontrol yapılırsa, gözden kaçacak birçok unsur birkaç milyon TL'lik zararın önünü açar. Dolandırıcılık vakaları bu araçlarda da çok görülüyor." açıklamasında bulunuyor.