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Ticari Araçta Yaş Ortalaması Yükseldi Bakımın Önemi Arttı

Gündelik hayatta ticari araçlar büyük bir ekosistemin önemli bir parçasını oluştururken, ticari araç parkında yaş ortalaması her geçen yıl artmaya devam ediyor.

Ticari Araçta Yaş Ortalaması Yükseldi Bakımın Önemi Arttı

30 Mayıs 2023 Salı 12:10

TÜİK verilerine göre bir önceki yıl 14,8 olan ticari araç parkı yaş ortalaması, 2022 yılında 15,5’a kadar çıktı. Diğer yandan Mercedes-Benz Ticari Araçlar Satış Sonrası Yetkili Servisi Aşin Motorlu Araçlar, ticari araçların yaşının artmasıyla beraber periyodik bakımların önemine değindi. Aşin Motorlu Araçlar Genel Müdürü Okan Erdem, “Şartlar gereği yeni bir araç almak her geçen gün zorlaşıyor. Açıklanan veriler de bize bunu kanıtlıyor. Araç yaşlandıkça, oluşabilecek arızalar da artar. Bu yüzden periyodik bakımı bir masraf olarak görmek yapılan büyük hataların başında geliyor. Özellikle yaşı ilerlemiş ticari araçlarda, periyodik bakımı aksatmak geri dönüşü olmayan kayıplara neden olur. Yerine yenisinin koyulması kolay bir şey olmayan araçlarınıza iyi bakın.” dedi.

 

 

TÜİK verilerine göre 2022 yılında tüm araç parkında ortalama yaş 14,8 olarak belirlenirken, kamyon, kamyonet, otobüs ve minibüslerden oluşan ticari araç parkının yaş ortalaması 14,8’den 15,5’a yükseldi. Trafikteki araçların yaş ortalaması arttıkça, periyodik bakımların önemi de tekrar gündeme geldi. Zamanla araçlarda meydana gelebilecek ufak çaplı arızalar, ileride meydana çıkabilecek büyük çaplı arızaların habercisi olabiliyor. Bu sebeple, önemli parçaların düzenli olarak bir uzman tarafından kontrol edilmesi, gerekli ayarların yapılması ve eskiyen parçaların değiştirilmesi, araç için önem arz ediyor. Periyodik bakımın, araç sahibine birçok açıdan faydası bulunuyor. Aracın performansının artması, kişiye daha güvenli bir sürüş sağlaması, olası risklerin ortadan kalkması ve aracın daha uzun ömürlü olması bunların başında geliyor. Bunlara ek olarak, Aşin Motorlu Araçlar Genel Müdürü Okan Erdem, önemli bir noktaya daha dikkat çekiyor; araç satılacağı zaman ikinci el değerinin düşmemesi.


Bakım aralıklarını aksatmayın, aracınızın ömrünü uzatın

 

Periyodik bakım yapılmadığında, oluşabilecek herhangi bir sorun, sistemdeki zinciri tamamen etkiliyor. Özellikle, yaşı ilerlemiş araçlarda durum daha kritik önem teşkil ediyor ve onarılması çok daha zahmetli, maliyetli bir hale gelebiliyor. Günümüz koşullarında bir sermaye haline gelen ticari araçların değerine yansıması da olumsuz oluyor. Araçların periyodik bakımlarına özellikle dikkat çeken Aşin Motorlu Araçlar Genel Müdürü Okan Erdem, “Belirlenen zamanlarda yapılan periyodik bakımlar, kişiye sorunsuz ve daha güvenli bir sürüş imkanı verir. Aracınızın size uzun yıllar hizmet etmesini istiyorsanız bakımını düzenli bir şekilde yaptırmak aracınıza karşı olan sorumluluklarınızın başında geliyor. Aracın genç ya da yaşlı olması bir şeyi değiştirmez. Her araç düzenli olarak bakım ister. Koruyucu bakım olarak da adlandırdığımız periyodik bakımlar, aracınızın daha uzun ömür olmasını sağlar. TÜİK’in açıkladığı veriler, trafikteki ticari araçların yaşlanmaya devam ettiğini açıkça gösteriyor. Günümüzde araç değiştirmek ya da sıfır bir araç almak eskisinden daha zor olduğu için aracınızın daha uzun ömür olması ve değer kaybetmemesi açısından periyodik bakımları aksatmamak büyük önem arz ediyor” dedi.

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