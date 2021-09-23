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OTOMOBİL:
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TOGG CEO'su Karakaş: TOGG, çip ve batarya krizine takılmayacak

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, çip krizinin bir sene daha süreceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Planlarımız doğrultusunda, yaptığımız rezervasyonlarla çip krizine takılmayacağımızı düşünüyoruz. Çip krizinden daha önemli bir kriz çıkacak; batarya krizi. Hücre yok. Biz başından itibaren bu işi planlayarak çözeceğimiz için batarya hücre krizine takılmayacağız." dedi.

TOGG CEO'su Karakaş: TOGG, çip ve batarya krizine takılmayacak

23 Eylül 2021 Perşembe 10:03

Karakaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla TEKNOFEST'te yer alan TOGG standında gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, TOGG olarak Türkiye'nin teknoloji festivalinde bir teknoloji şirketi olarak yer aldıklarını söyledi.

Karakaş, "Burada yeni nesil teknolojilerin uygulandığı, artık otomobilden fazlası olarak adlandırdığımız akıllı cihazımızı sergilediğimiz, aynı zamanda doğuştan elektrikli akıllı cihazı gerçekten teknoloji ürünü yapan batarya teknolojilerini de yanında sergileyerek vatandaşlarımızın dikkatine sunduk." dedi.

"Dünyadaki hücre üreticilerinin kapasiteleri 2030 ve sonralarına kadar rezerve edilmiş vaziyette"

Geleceğin dünyasında batarya teknolojilerine, güç elektroniğine sahip olmayan şirketlerin, teknolojiye sahip olamadığını belirten Karakaş, şunları kaydetti:

"Planladığımız noktadayız. Canlı yayından TOGG TV'den 24 saat izlenebilecek şekilde tesisimizin adım adım tamamlandığı görülüyor. Planlar doğrultusunda 2022'nin sonunda seri üretime hazır olacak şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Sorumluluğun farkındayız. Heyecan ve enerji bize gece gündüz, uykusuz da olsak müthiş bir enerji veriyor.

İlk aracımız, C segmentinde bir SUV. Regülasyonlar nedeniyle ufak tefek farklılıklar olabilir ama bu tasarımın niteliğini değiştirecek boyutta değişiklikler değil. Çip krizi var. Çip krizinin sebeplerini de biliyoruz. Bu krizin bir sene daha süreceğini tahmin ediyoruz. Planlarımız doğrultusunda, yaptığımız rezervasyonlarla çip krizine takılmayacağımızı düşünüyoruz. Çip krizinden daha önemli bir kriz çıkacak; batarya krizi. Hücre yok. Tüm dünyada herkes daha fazla elektrikli araç üretmek için koştururken, dünyadaki hücre üreticilerinin kapasiteleri 2030 ve sonralarına kadar rezerve edilmiş vaziyette. Biz başından itibaren bu işi planlayarak çözeceğimiz için batarya hücre krizine takılmayacağız."



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