OTOMOBİL:
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Togg'a Yoğun ilgi

Derince’ye getirilen yerli ve milli otomobil Togg, bölge sakinlerinden yoğun ilgi gördü.

Togg'a Yoğun ilgi

20 Mayıs 2023 Cumartesi 11:40

  Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli otomobili Togg, tanıtım çalışmaları için bu kez Derince’ye getirildi. Aracı ilçe merkezinde kullanan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ilk durağı Çenesuyu Kaşık Tesisleri oldu. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg’un Derince merkezdeki yolculuğunun ardından sıradaki durağı İshakçılar oldu. İshakçılar’da gerçekleşen Togg’un tanıtımına bölge halkı yoğun ilgi gösterdi.  
 Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'e AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, meclis üyeleri, muhtarlar ve teşkilat yöneticileri eşlik etti. TOGG'u incelemek için sıraya giren bölge sakinleri, tanıtılan araçla hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Değerlendirme yapan Başkan Aygün, “Yerli ve milli otomobilimiz Togg ile gezdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. 
 


İHA
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