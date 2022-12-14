OTOMOBİL:
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Tüm Sektöre Turpak’ı Tavsiye Etti!

Akaryakıt sektörünü taşıt tanıma ve otomasyonla tanıştırarak 20 yılı aşkın süredir katma değer sağlayan Turpak, araç filosuna sahip büyük şirketlerin tercihi olmaya devam ediyor. İstanbul’da faaliyet gösteren Gündoğar Beton; transmikser, beton pompası, silobas ve farklı amaçlar için kullanılan tüm iş makinelerini, Turpak’ın taşıt tanıma teknolojisi ile donatarak güvenli ve hızlı yakıt ikmali sağlamaya başladı.

Tüm Sektöre Turpak'ı Tavsiye Etti!

14 Aralık 2022 Çarşamba 19:39


Güvenli yakıt ikmali süreçlerinde, kendi sektörünün öncüsü konumundaki şirketlerin tercihi olmaya devam eden Turpak, İstanbul merkezli Gündoğar Beton’un da tercihi oldu. Şirketin yakıt yönetimi için baştan sona çözüm sunan Turpak, geliştirdiği sistem sayesinde yöneticilerin yakıt giderlerini kontrol etmesine imkan tanıyor. Gündoğar Beton’un hazır beton tesisinde kullanılan pompa, tank ve tankerlerinde, yeni nesil Turpak NANO RFID teknolojisine yer verilirken, bu sayede araç ve makine parkı anlık olarak takip edilebiliyor. 


Memnuniyetlerinin göstergesi olarak Gündoğar Beton’un kendi sektöründeki tüm temsilcilere Turpak teknolojisini tavsiye ettiğini ifade eden Turpak Kamu ve Filo Satış Yöneticisi Cem Erdoğan, şirketin taleplerine yüzde yüz cevap vermek üzere bir sistem kurduklarını söylerken; kullandıkları teknolojinin faydalarını da sıraladı:


Taşıt bazında düzenli Akaryakıt Tüketim Raporları ile km, litre, tutar, dolum tarihi, yer ve saat bilgileri takip edilir. Takip edildiği sürece olası kaçakları engeller.

Aracınız pompa tarafından otomatik olarak algılanır. Dolum bilgileri otomatik olarak transfer edilir. Taşıt sürücüsü para ödemek zorunda kalmaz.

Her akaryakıt alımında taşıtın kilometre bilgileri otomatik olarak okunur ve raporlanır.

Programlanmış yakıt cinsi dışında başka bir yakıt cinsi dolumunu engeller. Böylece taşıtınıza hata sonucu yanlış yakıt konulamaz.


Tanımadığı taşıta yakıt vermez. Pompa tabancası taşıtın deposundan çıkarıldığında dolum işlemini otomatik olarak keser. Taşıt dışında başka bir yere dolum yapılamayacağı için ödediğiniz akaryakıt bedelinin taşıtlarınızın deposuna girdiğinden emin olursunuz.

Bütün bilgiler el değmeden tam otomatik olarak aktarılır. Hiçbir sistem dışı müdahaleye izin vermez. Doğruluğundan emin olduğunuz bilgileri raporlar halinde size ulaştırır.

Bu raporlar ile taşıtların kilometrede tükettiği akaryakıt miktarlarını karşılaştırma imkanı elde edilir. Aynı zamanda taşıtın hangi istasyonlardan ve ne zaman dolum yaptığı tespit edilir.

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