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OTOMOBİL:
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Yerli otomobilde tarih verildi

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, önümüzdeki senenin ortasına kadar tesislerin ekipmanlarını tamamlandıktan sonra istasyon, bant bazında araç üretimine hazır hale geleceğini belirtti.

Yerli otomobilde tarih verildi

06 Ekim 2021 Çarşamba 14:50

 Türkiye’nin otomobilinin gelecek senenin sonunda seri üretime başlayacağını  belirten Karakaş,  siber güvenlik konusuna da değindi. Karakaş, “Bu dijital dünyada siber güvenlik uzmanlığı şu an da kıt. Konuda uzman bulmak zor, ciddi bir boşluk var. Buraya odaklanmanızı tavsiye ederim. Eğer nesnelerin internetine, bulut bilişimine, siber güvenliğe hakimseniz geriye bir tane konu kalıyor; o da enerji. Temiz enerji çözümü” diye konuştu. Entegre batarya üretim sisteminde elektrik ve elektronikle birleştiği her noktada dünyada ciddi potansiyellerin olduğunu ifade eden Karakaş, “Şöyle bir örnek vereyim. Avrupa’da 3 sene önce lityum batarya kapasitesi 50 megawatt (MW) saatin altındaydı. Şimdi 600’ün üzerinde ve bine doğru gidiyor” dedi.

DÜNYADA ARAÇ ÜRETİMİNDE ÇİP KRİZİ YAŞANIYOR

Dünyada araçlar üretiminde çip krizi yaşandığını aktaran Karakaş, “Eğer kapasite açıkları yeterince hızlı kapatılmazsa yakın zamanda hücre krizi de çıkar. Çünkü elektrikli araçlara o kadar hızlı dönüşüm oluyor ki bunun altını oldurmak şu an zor gözüküyor. Biz o nedenle doğru zamanda doğru bir yatırım yaptığımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. “Biz pandemi sürecinde her türlü matematiksel modelleme, simülasyon ve uzaktan çalışma yöntemlerini sonuna kadar kullanarak aracımızı teknik tasarımlarına, ortak paydaşlarımızla beraber, geliştirdik” diyen Karakaş, “Numune ve portatif çalışmalar da devam ediyor. Hatta önceki günlerde çarpışma testleri dahil çalışmalar sürüyor ve bu sürecin şubat sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz. Her testten sonra aldığımız raporlar sonunda aracımızı gerekirse optimize edeceğiz. Şu ana kadar buna ihtiyacımız olmadı. O anlamda da oldukça keyifliyiz” dedi. TOGG tesislerinde sadece üretimin olmadığını sözlerine ekleyen Karakaş, “Tesisimizde sadece üretim yok. Bunun altını çizmek istiyorum. ‘Otomobil, fabrikadan fazlasını gerektirir’ demiştik. O yüzden bu tesisin içerisinde tasarım merkezi, prototiplerimizin testlerinin yapıldığı bir merkez olduğunu düşünüyoruz. Bir çatı altında bütün yetkinliklerini toplandığımız alan planlanıyor. Burada drone ile çektiğimiz fotoğrafta da görüldüğü gibi boyahanenin çatısının ve yan paletlerinin kapanmaya başladığını görüyorsunuz. Önümüzdeki günlerde zaten tesisin içerisine ekipmanlar yerleşmeye başlayacak. Bizim buradaki planımız şu şekilde, senenin sonuna doğru imalat kısmının çok büyük kısmı bitmiş olacak. Önümüzdeki senenin ortasına kadar da ekipmanların tamamlandıktan sonra istasyon, bant bazında aracımızın üretime hazırlanması kalıyor. Gelecek senenin sonunda seri üretime başlarız” şeklinde konuştu.




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