AK Kadınlar Seçim Startını Verdi!

Kadın Kolları yaptıkları toplantı ile seçim startını verdiler.



Dilovası Tepe Restaurant’ta önceki gün bir araya gelen AK Parti Kocaeli Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve 12 ilçe kadın kolları başkanı referandum çalışmaları için görüş alışverişinde bulundular. AK Parti Dilovası Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut’un misafiri olarak bir araya gelen kadın kolları başkanları yapılacak olan referandum çalışmasında izlenilecek olan yol haritası üzerinde uzun süre görüşen kadın kolları başkanları toplantı sonrası sahaya inecek.



SANDIK GÖREVLİLERİ BELİRLENDİ



AK Parti Kadın Kolları Başkanları yapılan toplantıda yapılacak olan referandum ile ilgili olarak sandık müşahitleri, sandık kurulları, sandık başkanları ve okul sorumlularının hazır olduklarını dile getirdiler.



ÜLKEMİZİN İSTİKRARI VE İSTİKBALİ İÇİN



Yapılan toplantı ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan AK Parti Dilovası Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut, “İl Başkanımız ile birlikte yaptığımız toplantı oldukça verimli geçti. İlçe Kadın Kolları Başkanları yapılan toplantıda seçime hazır olduklarını dile getirdiler. Kadın Kolları yönetimleri olarak ülkemizin geleceği, istikrarı ve istikbali için büyük Türkiye için yola çıkıyoruz. Bizler hazırız. Yarın seçim olacakmış gibi kendimizi motive ettik. İnşallah referandum sürecinde çok iyi bir oy alacak ve yeni Türkiye, güçlü Türkiye yoluna devam edecektir.”dedi.



TÜRKİYE’DE İLK DEFA KOCAELİ’DE UYGULANACAK



Ayrıca AK Parti Genel Merkezi tarafından da takip edilecek olan ve Türkiye genelinde ilk defa Kocaeli’de uygulanacak olan Sokak Sorumluları projesinin de referandum sürecinde hayata geçeceğini belirten Artut, “ Kocaeli olarak bir ilki gerçekleştiriyoruz. Kocaeli Kadın Kolları yönetimleri olarak belirlediğimiz sokak sorumluları projemizi de hayata geçiriyoruz. Genel Merkezimiz Kocaeli’de uygulanacak bu proje sonrası başarılı olunması takdirinde tüm Türkiye’de bu uygulamayı başlatacaklarını belirtiler. Bu projenin sağlıklı bir şekilde hayata geçmesi içinde elimizden geleni yapacağız.”dedi.