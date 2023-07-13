Başkan Aygün: “En büyük gücümüz teşkilatlarımız“

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan ile birlikte Çınarlı Mahalle Yönetimi’nin Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı. Önemli çalışmalara imza atarak, vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Başkan Aygün, "Derince'mizin her noktasında çalışmalar gerçekleştirerek birbirinden önemli projeleri vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bunları sizlerin destek ve gayretleriyle hayata geçirdik. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürürken en büyük gücümüzü teşkilatlarımızdan alıyoruz. AK davamıza gönül veren siz kıymetli kardeşlerimizle üretmeye ve halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.





İHA