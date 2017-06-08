BBP Genel Başkanı Destici Gebze'de

(AA)

BBP Genel Başkanı Destici:

- "İran'a yapılan saldırıyı kınıyoruz ve lanetliyoruz. Bunlar Müslümanları birbirine düşürme oyunlarıdır. İslam dünyasında, Ortadoğu'da İslam ülkelerini çarpıştırma, savaştırma senaryolarının başlangıcıdır."

- "Bu hususta Türkiye'miz üzerine düşeni yapmıştır. Bizzat Cumhurbaşkanı seviyesinde ara buluculuk rolünü üstlenmiştir ve bu problemlerin çözümü için büyük bir gayret göstermektedir"

Partisinin Gebze teşkilatı tarafından Gebze Samsunlular Kültür ve Dayanışma Derneğinde düzenlenen iftar programına katılan Destici, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin şu anda terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin tüm unsurlarına karşı topyekun ciddi ve kararlı bir mücadele verdiğini söyledi.

Devletin bu mücadeleyi belki de hiçbir dönemde olmadığı şekilde yürüttüğünü dile getiren Destici, mücadelenin aynı kararlılıkla sürdürüldüğünde ülkenin ve milletin terör belasından kurtularak huzura ve refaha kavuşacağına, kardeşliklerini bozmak isteyenlerin heveslerinin kursaklarında kalacağına inandıklarını kaydetti.

Destici, bugün İran'da terör saldırıları yapıldığını hatırlatarak, "Biz bu terör saldırılarını kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın lanetliyoruz ve reddediyoruz. İran'a yapılan saldırıyı kınıyoruz ve lanetliyoruz. Bunlar Müslümanları birbirine düşürme oyunlarıdır. İslam dünyasında, Ortadoğu'da İslam ülkelerini çarpıştırma, savaştırma senaryolarının başlangıcıdır." diye konuştu.

İslam ülkelerine "Emperyalist küresel güçlerin, siyonistlerin oyununa gelmeyin." çağrısında bulunan Destici, şöyle devam etti:

"Müslüman ülkeleri birbiriyle çatışmasın, tam tersine birbiriyle kucaklaşsın, kardeşliklerini ortaya koysunlar. Eğer arada problemler varsa bunlar konuşarak, diyalog yoluyla çözülsün. Asla ve kata bunları silah yoluyla çözmeye hiç kimse kalkışmasın çünkü bunun bedelini sadece ve sadece İslam dünyası öder, Müslümanlar öder, ödetenler de iki dünyada iflah olmazlar. Eğer Katar bir suç işlemişse, Katar bir yanlış yapmışsa İslam Konferansı Genel Sekreteri İslam ülkelerini toplantıya çağırır ve Katar'ın cezasını keser. Ya da başka bir ülke yapmışsa bunun cezasını keser ama batılı güçlerin önüne düşerek bu işler yapılmaz."

Destici, "Katar'a karşı birlik olan, ambargo uygulayan ülkelere şunu da sormadan geçemeyeceğim. Siyonist İsrail'e karşı, Gazze'yi ablukaya alan İsrail'e karşı, her gün Filistin'de kardeşlerimizi öldüren İsrail'e karşı, İslam topraklarını işgal eden İsrail'e karşı birlik olamıyorsunuz da Katar'a karşı mı oluyorsunuz? Eğer birlik olacaksınız önce siyonist İsrail'e karşı birlik olun, İslam düşmanlarına karşı birlik olun." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu konudaki tavsiyesinin birlik, beraberlik ve kardeşlikten ayrılmama noktasında olduğuna işaret eden Destici, "Bu hususta Türkiye'miz üzerine düşeni yapmıştır. Bizzat Cumhurbaşkanı seviyesinde ara buluculuk rolünü üstlenmiştir ve bu problemlerin çözümü için büyük bir gayret göstermektedir. Umut ediyoruz ki inşallah en kısa zamanda bu kriz çözülür ve İslam dünyasında barış hakim olur. İslam coğrafyasının savaşa değil barışa, kardeşliğe, birliğe, beraberliğe ihtiyacı var." değerlendirmesini yaptı.

Destici, konuşmasının ardından vatandaşlarla sohbet etti.