POLİTİKA:
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Bu Haliyle Hayır!

Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Ejderoğlu geçtiğimiz gün Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun referanduma anayasa değişikliği teklifinin bu haliyle sunulursa hayır oyu veririz açıklamasının ardından açıklamalarda bulundu.

Bu Haliyle Hayır!

21 Ocak 2017 Cumartesi 11:52

 SP İl Başkanı Sinan Ejderoğlu referandumda verecekleri oyun henüz netleşmediğini belirterek , “  Genel Başkanımız henüz kesin bir şey söylemiş değil. Bu haliyle hayır diyor. Yeni bir açıklamayı ancak genel başkanın bu konuyla alakalı net bir basın açıklaması olduktan sonra yapacağız” dedi

 “BİZ MİLLET İÇİN KARAR VERİRİZ”

Cumhurbaşkanlığı sistemi ve yeni anayasa referandumunda hayır oyu vermeleri durumunda CHP ve diğer siyasi partilerin safında olmakla itham edilip eleştirilebilecekleri yönündeki iddialara cevap veren Ejderoğlu, “Biz siyasetimizi insan sevgisi, vatan sevgisi üzerine yapıyoruz. Bu referandum olacaksa hiçbir şekilde insanların ayrı taraflara itilmesine sebep olacak politikalardan uzak duracağız. Ne karar verirsek verelim vatan için Millet için vermiş olacağız. Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan bütün vatandaşlar, bizim için eşit mesafededir. Sadece vatan hainleri hariç” şeklinde konuştu.

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