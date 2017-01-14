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Çayırova Cumhuriyet’te toplanıyor!

AK Parti Çayırova İlçe Teşkilatı bugün ilk Mahalle Danışma Meclisi toplantısı için bir araya gelecek.

Çayırova Cumhuriyet'te toplanıyor!

14 Ocak 2017 Cumartesi 11:05

AK Parti Kocaeli teşkilatlarının ilçelerin bütün mahallelerinde düzenlemeyi planladığı Mahalle Danışma Meclisi toplantıları başlamıştı. Bu akşam Çayırova’daki ilk Mahalle Danışma Meclisi toplantısı Özgürlük Mahallesi için bir araya gelecekken, meclis toplantısı saat 18.30’da Çayırova Belediye Kültür Merkezi’nde yapılacak.

MİLLETVEKİLLERİ KATILMIYOR

AK Parti Çayırova İlçe Teşkilatı bugün ilk Mahalle Danışma Meclisi toplantısı için bir araya gelecek. Özgürlük Mahallesi için düzenlenecek olan Danışma Meclisi toplantısı, Çayırova Belediye Kültür Salonu’nda yapılacak. Milletvekillerinin Meclis çalışmaları nedeniyle katılamayacağı toplantıya, İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Çayırova İlçe Başkanı Zafer Kılıç, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci ve Özgürlük Mahallesi’nin teşkilat mensupları katılacak.

PROJELER ANLATILACAK

AK Parti Çayırova İlçe Teşkilatı’nın ilk danışma bugün gerçekleşecekken Danışma Meclisi’nde yapılan ve yapılacak olan projeler anlatılacak. Çayırova’da 21 Ocak’ta da Atatürk Mahallesi’nde Danışma Meclisleri toplanacak.

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