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Cumhuriyet Mahallesi'nde Halk meclisi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ilk Halk Meclis toplantısını Cumhuriyet Mahallesinde gerçekleştirdi, mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Halk meclisi

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:34

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ilk Halk Meclis toplantısını Cumhuriyet Mahallesinde gerçekleştirdi, mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen Halk Meclisine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Selamet Güner, Sedat Çelik, Yusuf Burkut, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.

CUMHURİYET'E METRO MÜJDESİ
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Halk Meclisinin açılışında gerçekleştirdiği konuşmasında mahalleye yapılan ve yapılması planlanan çalışmalardan söz etti. Başkan Büyükgöz, "Buradan sizlere bir müjde vereyim, eminim bu konuyla alakalı daha önce bir duyum almamışsınızdır. Darıca-Gebze metro hattı Gebze Mezarlığının oradan yapılacak bir bağlantı ile Sabiha Gökçen Havaalanına bağlanacak. Bu bağlantı hattı da Beylikbağı bölgesi üzerinden olacak. Yani büyük bir değişiklik olmazsa Cumhuriyet Mahallesi metroya kavuşacak" dedi.

GENÇLERİN EĞİTİMİ HERŞEYDEN ÖNCE
Mahalleye yapılan yatırımları kalem kalem anlatan Başkan Büyükgöz, "Her zaman söylüyorum biz Gebze Belediyesi olarak teknik konularda çalışmalarımızı yapacağız. Ama asıl önceliğimiz sosyal projeler olacak. Bunun başında da gençlerimizin eğitimi geliyor. Onların en iyi şekilde eğitim almaları, kötü alışkanlıklara yaklaşmamaları için elimizden geleni yapacağız. Çünkü geleceğimiz çocuklarımız, gençlerimiz" ifadelerini kullandı.

SORULARI CEVAPLANDIRDI
Başkan Büyükgöz konuşmasının ardından mahalle sakinlerinin sorularını tek tek cevaplandırdı. Halk Meclisinin hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Büyükgöz, "Her hafta bir mahallemizde Halk Meclisi gerçekleştirecek sorunları yerinde dinleyeceğiz. Bunun yanı sıra Halk Buluşmalarımız da devam ediyor" dedi.
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